Veja o obituário desta quarta-feira, 4, em Franca:
Nome: Zoraide Valerine Garcia
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Beatriz Consuello Villela Junqueira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Crematório Ecológico Metropolitano de Jardinópolis
Horário previsto do sepultamento: 14h30
Nome: Otto Espedido Padua
Idade: 69 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
