Veja o obituário desta quarta-feira, 4, em Franca:

Nome: Zoraide Valerine Garcia

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Beatriz Consuello Villela Junqueira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Crematório Ecológico Metropolitano de Jardinópolis

Horário previsto do sepultamento: 14h30