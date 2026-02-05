A Região Administrativa de Franca está entre as áreas contempladas na primeira etapa de entrega de cestas básicas de 2026, iniciada nesta semana pelo Governo do Estado de São Paulo. Ao todo, 4.305 cestas serão distribuídas nos 23 municípios que integram a região.

A ação é coordenada pelo Fundo Social de São Paulo e, nesta fase inicial, prevê a distribuição de 155.155 cestas básicas em todo o Estado até o mês de abril, alcançando os 645 municípios paulistas.

Para garantir que o auxílio chegue com agilidade às cidades da nossa região, o governo utiliza um modelo logístico descentralizado. Os carregamentos são direcionados de polos estratégicos para os Fundos Sociais Municipais, facilitando a retirada e o transporte dos alimentos.