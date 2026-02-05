Cerca de 300 vias de diferentes bairros de Franca receberam reparos asfálticos somente no mês de janeiro. Os números são da Secretaria Municipal de Infraestrutura e foram divulgados na última terça-feira, 3.

Atualmente, seis equipes trabalham diariamente na recuperação do asfalto. O cronograma desta semana contempla bairros como Jardim Francano, Parque Universitário, Residencial Santa Maria, Jardim Califórnia, Vila Rezende, Parque Vicente Leporace, além da área central e Vila Flores.

Para solicitar reparos em ruas e avenidas, a população deve utilizar o canal TapeZap. Basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (16) 99999-8480 com o endereço completo (rua, número, bairro e ponto de referência).

Limpeza e podas