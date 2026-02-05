Cerca de 300 vias de diferentes bairros de Franca receberam reparos asfálticos somente no mês de janeiro. Os números são da Secretaria Municipal de Infraestrutura e foram divulgados na última terça-feira, 3.
Atualmente, seis equipes trabalham diariamente na recuperação do asfalto. O cronograma desta semana contempla bairros como Jardim Francano, Parque Universitário, Residencial Santa Maria, Jardim Califórnia, Vila Rezende, Parque Vicente Leporace, além da área central e Vila Flores.
Para solicitar reparos em ruas e avenidas, a população deve utilizar o canal TapeZap. Basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (16) 99999-8480 com o endereço completo (rua, número, bairro e ponto de referência).
Limpeza e podas
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforçou a limpeza, podas e roçadas em praças e canteiros. As equipes atuaram recentemente no entorno do Terminal Rodoviário, nas avenidas Sete de Setembro, Chafic Facuri, Eliza Verzola Gosuen e no Bosque dos Angicos, no Jardim Francano.
A praça das Bandeiras recebeu roçada e raspagem, serviço que também se estendeu à área central, incluindo a praça Dom Pedro II.
Descarte correto
Para evitar o acúmulo de sujeira, a Prefeitura oferece serviços gratuitos para a população:
- Recolha Agendada: para móveis e inservíveis. Agende pelo 0800-591-6842 ou pelo app Cidade Atende.
- Ecopontos: para entulho e recicláveis em pequenas quantidades. Funcionam de segunda-feira a sábado (7h às 19h) e domingos (8h às 14h).
Endereços dos Ecopontos
City Petrópolis: av. São Pedro, 1.200
Jardim Portinari: av. Hotto Paiva, 1.341
Parque das Esmeraldas: rua Geraldino Augusto Machado, 411
Jardim Luiza: av. Ida Zero Zaninelo, 2.501
