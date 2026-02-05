06 de fevereiro de 2026
TUDO PELO CELULAR

Franca repara 300 ruas e avenidas em janeiro; veja como solicitar

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura realizando reparos em via de Franca
Equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura realizando reparos em via de Franca

Cerca de 300 vias de diferentes bairros de Franca receberam reparos asfálticos somente no mês de janeiro. Os números são da Secretaria Municipal de Infraestrutura e foram divulgados na última terça-feira, 3.

Atualmente, seis equipes trabalham diariamente na recuperação do asfalto. O cronograma desta semana contempla bairros como Jardim Francano, Parque Universitário, Residencial Santa Maria, Jardim Califórnia, Vila Rezende, Parque Vicente Leporace, além da área central e Vila Flores.

Para solicitar reparos em ruas e avenidas, a população deve utilizar o canal TapeZap. Basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (16) 99999-8480 com o endereço completo (rua, número, bairro e ponto de referência).

Limpeza e podas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforçou a limpeza, podas e roçadas em praças e canteiros. As equipes atuaram recentemente no entorno do Terminal Rodoviário, nas avenidas Sete de Setembro, Chafic Facuri, Eliza Verzola Gosuen e no Bosque dos Angicos, no Jardim Francano.

A praça das Bandeiras recebeu roçada e raspagem, serviço que também se estendeu à área central, incluindo a praça Dom Pedro II.

Descarte correto

Para evitar o acúmulo de sujeira, a Prefeitura oferece serviços gratuitos para a população:

  • Recolha Agendada: para móveis e inservíveis. Agende pelo 0800-591-6842 ou pelo app Cidade Atende.
  • Ecopontos: para entulho e recicláveis em pequenas quantidades. Funcionam de segunda-feira a sábado (7h às 19h) e domingos (8h às 14h).

Endereços dos Ecopontos

City Petrópolis: av. São Pedro, 1.200

Jardim Portinari: av. Hotto Paiva, 1.341

Parque das Esmeraldas: rua Geraldino Augusto Machado, 411

Jardim Luiza: av. Ida Zero Zaninelo, 2.501

