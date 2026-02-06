O polo de Franca da UAB (Universidade Aberta do Brasil) está com inscrições abertas para o processo seletivo de três cursos de pós-graduação na modalidade a distância, oferecidos pela Unesp (Universidade Estadual Paulista). Ao todo, são 90 vagas disponíveis (30 para cada curso) e o prazo para cadastro termina nesta sexta-feira, 6 de fevereiro.

Cursos Disponíveis:

Gestão Escolar

Educação em Direitos Humanos

Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana

Para concorrer, é obrigatório possuir ensino superior completo (graduação ou licenciatura). Além disso, o candidato deve ter vínculo atual (efetivo ou temporário) com a rede pública de ensino.