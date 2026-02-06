06 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EDUCAÇÃO

UAB de Franca oferece pós-graduação da Unesp; inscrições até 6ª

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) em Franca
Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) em Franca

O polo de Franca da UAB (Universidade Aberta do Brasil) está com inscrições abertas para o processo seletivo de três cursos de pós-graduação na modalidade a distância, oferecidos pela Unesp (Universidade Estadual Paulista). Ao todo, são 90 vagas disponíveis (30 para cada curso) e o prazo para cadastro termina nesta sexta-feira, 6 de fevereiro.

Cursos Disponíveis:

  • Gestão Escolar
  • Educação em Direitos Humanos
  • Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana

Para concorrer, é obrigatório possuir ensino superior completo (graduação ou licenciatura). Além disso, o candidato deve ter vínculo atual (efetivo ou temporário) com a rede pública de ensino.

Para os cursos de Direitos Humanos e História e Cultura Afro-brasileira, o vínculo deve ser especificamente com a rede estadual de São Paulo.

Inscrições e seleção

A taxa de inscrição é de R$ 20. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site: https://app.unesp.br/sisesp/cursos.

O processo seletivo não terá prova. A classificação será feita por meio de análise documental, conduzida pela Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional e Práticas Pedagógicas (CDeP3). A pontuação seguirá a tabela de títulos e experiência profissional descrita no edital.

Para mais detalhes e acesso ao edital completo, clique aqui.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários