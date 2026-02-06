O polo de Franca da UAB (Universidade Aberta do Brasil) está com inscrições abertas para o processo seletivo de três cursos de pós-graduação na modalidade a distância, oferecidos pela Unesp (Universidade Estadual Paulista). Ao todo, são 90 vagas disponíveis (30 para cada curso) e o prazo para cadastro termina nesta sexta-feira, 6 de fevereiro.
Cursos Disponíveis:
- Gestão Escolar
- Educação em Direitos Humanos
- Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana
Para concorrer, é obrigatório possuir ensino superior completo (graduação ou licenciatura). Além disso, o candidato deve ter vínculo atual (efetivo ou temporário) com a rede pública de ensino.
Para os cursos de Direitos Humanos e História e Cultura Afro-brasileira, o vínculo deve ser especificamente com a rede estadual de São Paulo.
Inscrições e seleção
A taxa de inscrição é de R$ 20. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site:
O processo seletivo não terá prova. A classificação será feita por meio de análise documental, conduzida pela Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional e Práticas Pedagógicas (CDeP3). A pontuação seguirá a tabela de títulos e experiência profissional descrita no edital.
