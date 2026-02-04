Para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti e aumentar a proteção da população mais jovem, a Secretaria de Saúde de Franca realizará no último sábado do mês, 28 de fevereiro, o Dia D Contra a Dengue. A mobilização acontecerá das 7 às 13 horas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), cuja lista de unidades participantes será divulgada nos próximos dias.
O foco principal da ação é a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Até o final de janeiro, o município aplicou apenas 514 doses do imunizante, número que a pasta espera elevar com o mutirão.
A iniciativa ganha urgência diante dos dados recentes: Franca registrou 136 casos confirmados de dengue somente no mês de janeiro. Além da vacinação, a Vigilância Epidemiológica prevê ações educativas e de fiscalização em diversos pontos da cidade no sábado.
A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, reforça que a batalha contra o mosquito exige união. "Além da campanha de vacinação, nós realizamos os Arrastões da Dengue e visitas diárias, mas precisamos da ajuda da população. A comunidade precisa vistoriar seus imóveis e eliminar qualquer objeto que possa se tornar um criadouro", alertou a secretária.
