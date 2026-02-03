Um homem foi preso na tarde desta terça-feira, 3, suspeito de furtar uma bicicleta infantil no último fim de semana no bairro Chácara Santo Antônio, em Franca.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para averiguar a informação de que o suspeito estaria na rua Reinaldo Manieiro, no Jardim Aeroporto.

O furto teria ocorrido na tarde do último sábado, 31, no interior de uma residência, na rua Alpídio Benedito Pinto. Com a ajuda das câmeras de monitoramento, que filmaram o homem fugindo pedalando a bicicleta de uma criança, o suspeito foi identificado.