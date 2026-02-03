03 de fevereiro de 2026
CRIMINALIDADE

PM prende homem que furtou bicicleta de criança em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Criminoso pedalando bicicleta de criança que foi furtada em Franca
Criminoso pedalando bicicleta de criança que foi furtada em Franca

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira, 3, suspeito de furtar uma bicicleta infantil no último fim de semana no bairro Chácara Santo Antônio, em Franca.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para averiguar a informação de que o suspeito estaria na rua Reinaldo Manieiro, no Jardim Aeroporto.

O furto teria ocorrido na tarde do último sábado, 31, no interior de uma residência, na rua Alpídio Benedito Pinto. Com a ajuda das câmeras de monitoramento, que filmaram o homem fugindo pedalando a bicicleta de uma criança, o suspeito foi identificado.

Durante o patrulhamento nesta terça-feira, o homem foi localizado em frente a um imóvel.

Em revista pessoal, os policiais encontraram duas pedras de crack e uma faca de cozinha.

Questionado sobre a bicicleta furtada, o indivíduo confessou o crime e afirmou que teria trocado por uma bicicleta maior. No entanto, ele não soube informar o local nem a pessoa com quem realizou a troca. Nenhuma das bicicletas foi localizada com ele no momento da abordagem.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.

