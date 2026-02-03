03 de fevereiro de 2026
EM FRANCA

Traficante que vendia drogas no banco da praça Barão é preso

Por | da Redação
Sampi/Franca
Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira, 3, por tráfico de drogas e associação para o tráfico no Centro de Franca.

A prisão foi feita por equipes da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), após análise de imagens do sistema de monitoramento da Guarda Civil Municipal.

O suspeito havia sido detido no sábado, 31, pela GCM, na praça Barão, em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Na ocasião, ele foi levado ao plantão policial, mas acabou sendo liberado.

Nesta terça-feira, policiais civis foram até o setor de monitoramento da GCM para obter as imagens que instruiriam o inquérito da ocorrência anterior. Durante a visualização das gravações em tempo real, os investigadores perceberam que o homem voltava a atuar no tráfico no mesmo local.

Segundo a polícia, ele foi flagrado recebendo dinheiro e objetos de outro indivíduo, conhecido pelo apelido de “Careca”, que seria o responsável pela venda direta das drogas. Diante da constatação do crime em andamento, a equipe foi até a praça para realizar a abordagem.

Com o suspeito, os policiais encontraram duas porções de crack e R$ 250 em dinheiro. Ele recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O homem foi levado à sede da Dise de Franca e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e qualificar o segundo envolvido no esquema.

