Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira, 3, por tráfico de drogas e associação para o tráfico no Centro de Franca.

A prisão foi feita por equipes da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), após análise de imagens do sistema de monitoramento da Guarda Civil Municipal.

O suspeito havia sido detido no sábado, 31, pela GCM, na praça Barão, em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.