O vereador Fransérgio Garcia (PL) estreou à frente da presidência da Câmara Municipal de Franca na sessão ordinária desta terça-feira, 3, em um cenário semelhante ao enfrentado pela gestão passada: uma pauta monótona e o desafio de lidar com discursos ideológicos, que costumam ocupar o espaço das verdadeiras demandas da cidade.

Após ser respeitado um minuto de silêncio pela morte do médico urologista Normando de Andrade, foi iniciada a leitura das matérias do expediente, seguida dos discursos na tribuna.

Por ser a primeira sessão do ano, como de costume, os discursos se dividiram entre parabenizar o trabalho realizado pelo ex-presidente Daniel Bassi (PSD) e desejar sucesso ao atual mandatário.