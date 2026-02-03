Morreu nesta terça-feira, 3, aos 98 anos, Eugênia Luiza Contini, uma figura queridas em Franca, reconhecida por sua trajetória de trabalho, fé e dedicação à família e à comunidade. Dona Eugênia completou 98 anos no último mês de janeiro e deixa um legado de bondade, humildade e serviço ao próximo.

Muito respeitada na cidade, ela construiu uma longa história profissional ligada à educação, tendo trabalhado por décadas no Colégio Nossa Senhora de Lourdes e no tradicional Colégio das Freiras, onde permaneceu ativa até se aposentar. Sua presença nesses espaços marcou gerações de alunos, colegas e religiosas, mantendo, inclusive nos últimos dias de vida, uma forte ligação com as freiras, que ainda a visitavam com frequência.

Viúva de Antônio Contini, proprietário da tradicional Hidroelétrica Contini, loja com mais de 40 anos de história em Franca, Dona Eugênia também foi reconhecida publicamente por sua importância. Em 2025, recebeu uma homenagem oficial na Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Marcelo Tidy (MDB), em reconhecimento à sua contribuição social e trajetória de vida exemplar.