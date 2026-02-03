Morreu nesta terça-feira, 3, aos 98 anos, Eugênia Luiza Contini, uma figura queridas em Franca, reconhecida por sua trajetória de trabalho, fé e dedicação à família e à comunidade. Dona Eugênia completou 98 anos no último mês de janeiro e deixa um legado de bondade, humildade e serviço ao próximo.
Muito respeitada na cidade, ela construiu uma longa história profissional ligada à educação, tendo trabalhado por décadas no Colégio Nossa Senhora de Lourdes e no tradicional Colégio das Freiras, onde permaneceu ativa até se aposentar. Sua presença nesses espaços marcou gerações de alunos, colegas e religiosas, mantendo, inclusive nos últimos dias de vida, uma forte ligação com as freiras, que ainda a visitavam com frequência.
Viúva de Antônio Contini, proprietário da tradicional Hidroelétrica Contini, loja com mais de 40 anos de história em Franca, Dona Eugênia também foi reconhecida publicamente por sua importância. Em 2025, recebeu uma homenagem oficial na Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Marcelo Tidy (MDB), em reconhecimento à sua contribuição social e trajetória de vida exemplar.
Matriarca de uma família numerosa, Dona Eugênia deixa seis filhos, 18 netos, 17 bisnetos e um tataraneto, além de incontáveis amigos e pessoas que tiveram o privilégio de conviver com ela.
Segundo familiares, apesar da idade avançada e das internações recorrentes nos últimos meses, ela partiu cercada de carinho, após um período de despedidas e homenagens em vida, incluindo um culto realizado pela família na semana anterior ao falecimento.
Descrita por todos como uma pessoa de coração generoso, Dona Eugênia será lembrada pelo exemplo de fé, simplicidade e amor ao próximo. “Nossa matriarca deixa um legado de bondade e humildade. Vai ficar muita saudade”, resumiu a neta Maísa Contini.
O velório está sendo realizado na 18ª Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada na avenida Jaime Aguilar Barbosa. O sepultamento será nesta quarta-feira, 4, no cemitério Santo Agostinho.
