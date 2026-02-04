A Francana se prepara para buscar a primeira vitória no Campeonato Paulista Série A3. O time enfrenta o Desportivo Brasil, nesta quarta-feira, 4, às 19h30, no estádio Lanchão, em Franca, pela quarta rodada do campeonato.

Com três derrotas e na última colocação na classificação, a torcida vive expectativa de mudanças na Veterana que possam resultar em uma reação no campeonato.

Sem um grande leque de opções, o técnico Luís Gustavo "Viola" adiantou ao Portal GCN/Sampi, nesta terça-feira, 3, que não fará alterações na equipe, apostando em uma mudança de comportamento dos jogadores. “Não vou mudar, vai ser só uma mudança tática e mudança de comportamento. É difícil explicar, mas a gente joga bem e não consegue”, se limitou Viola, sem detalhar a alteração tática que fará no time.