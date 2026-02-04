A Francana se prepara para buscar a primeira vitória no Campeonato Paulista Série A3. O time enfrenta o Desportivo Brasil, nesta quarta-feira, 4, às 19h30, no estádio Lanchão, em Franca, pela quarta rodada do campeonato.
Com três derrotas e na última colocação na classificação, a torcida vive expectativa de mudanças na Veterana que possam resultar em uma reação no campeonato.
Sem um grande leque de opções, o técnico Luís Gustavo "Viola" adiantou ao Portal GCN/Sampi, nesta terça-feira, 3, que não fará alterações na equipe, apostando em uma mudança de comportamento dos jogadores. “Não vou mudar, vai ser só uma mudança tática e mudança de comportamento. É difícil explicar, mas a gente joga bem e não consegue”, se limitou Viola, sem detalhar a alteração tática que fará no time.
Nas três primeiras partidas, Viola vem utilizando o esquema 4-4-2, mas com o centroavante Bruno Henrique jogando muito isolado à frente. Desse modo, o treinador poderá até adotar uma formação mais ofensiva, mesmo mantendo os jogadores, alterando a formação tática com a posse de bola.
A Francana chega à quarta rodada da A3 de 2026, sem nenhum ponto e na zona do rebaixamento, com derrotas para o Catanduva, em casa, e para Itapirense e XV de Jaú, ambas fora de seus domínios.
Na edição de 2025, a equipe esmeraldina somava 5 pontos após os três primeiros jogos, ao empatar com Sertãozinho, em casa, com o São Bernardo, fora, e vencer o Bandeirante, no Lanchão. Depois a Veterana conseguiu outros três empates, contra Monte Azul, Lemense e Rio Branco, perdendo o primeiro no ano passado apenas na sétima rodada, que foi para a Itapirense, em casa.
A Série A3 conta com a participação de 16 clubes. Os oito primeiros colocados avançam na competição. Os dois piores colocados caem para a Série A4.
