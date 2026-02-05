A negociação do reajuste salarial dos servidores públicos municipais de Franca terá um novo capítulo nesta semana. O presidente do sindicato da categoria, Samuel Gomide, confirmou uma reunião com a Prefeitura nesta sexta-feira, 6, às 10h, no Cefap (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional), para discutir o assunto.

O encontro será conduzido pela Comissão de Estudos e Avaliação da Proposta do Acordo Coletivo 2026 e terá como objetivo analisar a pauta de reivindicações elaborada pelos servidores municipais.

O Sindserv (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca e Região) reivindica a reposição inflacionária de 3,9%, referente ao período de março de 2025 a fevereiro de 2026, além de 6% de aumento real sobre os vencimentos. A proposta também prevê adequação imediata ao piso salarial nacional de cada categoria representada.