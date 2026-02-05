A negociação do reajuste salarial dos servidores públicos municipais de Franca terá um novo capítulo nesta semana. O presidente do sindicato da categoria, Samuel Gomide, confirmou uma reunião com a Prefeitura nesta sexta-feira, 6, às 10h, no Cefap (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional), para discutir o assunto.
O encontro será conduzido pela Comissão de Estudos e Avaliação da Proposta do Acordo Coletivo 2026 e terá como objetivo analisar a pauta de reivindicações elaborada pelos servidores municipais.
O Sindserv (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca e Região) reivindica a reposição inflacionária de 3,9%, referente ao período de março de 2025 a fevereiro de 2026, além de 6% de aumento real sobre os vencimentos. A proposta também prevê adequação imediata ao piso salarial nacional de cada categoria representada.
O representante trabalhista solicita que o cartão-alimentação passe a ter valor mensal equivalente a um salário mínimo, com pagamento integral para servidores com duplo vínculo e sem desconto nos primeiros 15 dias de afastamento médico. Atualmente, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.621. Já o cartão-refeição teria valor de R$ 20 por dia trabalhado.
A construção das propostas ocorreu a partir de um processo de escuta da base, com a realização de plenárias e reuniões com os servidores. Desde o segundo semestre do ano passado, o sindicato também acompanha as discussões das peças orçamentárias do município — PPA (Plano Plurianual),LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual) — como forma de embasar as reivindicações.
Antes do início formal das negociações, a pauta foi organizada com participação direta da categoria e submetida à assembleia, que deliberou sobre o conteúdo a ser apresentado ao Executivo. O processo conta ainda com o acompanhamento da Frente Parlamentar da Câmara Municipal.
De acordo com Samuel Gomide, a expectativa é de que a reunião marque uma nova etapa do diálogo entre sindicato e administração municipal.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.