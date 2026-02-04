O estilista e designer de moda Samuel Riechel, natural de Franca, conquistou um importante reconhecimento nacional ao vencer o concurso Caderno de Inspirações, premiação realizada durante o MBA Fashion Day, dentro da programação da Febratex Summit, maior feira têxtil e de confecções das Américas, em Blumenau (SC).

O concurso integra uma edição especial de um caderno produzido anualmente e reúne trabalhos de destaque da moda brasileira. Nesta edição, Samuel participou na categoria Peça Piloto Fitness, desenvolvendo um look completo que será publicado no caderno deste ano.

A competição contou com diferentes categorias, como Croquis e Peça Piloto, incluindo os segmentos de lingerie e fitness. No caso de Samuel, o projeto foi executado a partir de materiais fornecidos por patrocinadores do concurso, entre eles Bojotec, Elastam, Zig Malhas do Brasil e Advance, responsáveis pelo envio dos insumos utilizados na criação do look.