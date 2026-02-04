Moradores da rua Paul Harris, no bairro Santo Agostinho, em Franca, conviveram com o perigo e a insegurança devido a um buraco que se abriu no meio da via. Segundo os moradores locais, o problema persistiu por mais de duas semanas para que uma solução definitiva fosse apresentada.
De acordo com uma moradora da via, o asfalto já apresentava sinais de rebaixamento antes de ceder completamente. "Passou um caminhão e o asfalto afundou. Colocaram cones lá, mas faz mais de 15 dias que o buraco está na rua e não arrumam. Está muito perigoso", desabafou.
A sinalização com cones foi feita logo após o incidente, mas a cratera continuou aberta até esta quarta-feira, 4, dificultando o tráfego e colocando em risco motoristas e motociclistas que passam pelo local, especialmente durante a noite.
A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que enviou uma equipe técnica ao local para avaliar o dano. Após a vistoria, foi constatado que o problema está relacionado à rede de saneamento. Por esse motivo, a pasta informou que jnotificou a Sabesp para que a companhia providenciasse o conserto do local.
Já a Sabesp informou ao Portal GCN/Sampi que uma equipe técnica vistoriou o local e constatou danos na rede de esgoto. O local foi sinalizado e o reparo na tubulação foi feito nesta quarta-feira.
