Os alunos da rede municipal de ensino de Restinga começaram o ano letivo com kits completos de material escolar entregues já no primeiro dia de aula, na última segunda-feira, 2. A iniciativa beneficiou 1,3 mil estudantes, desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, e marcou o retorno às aulas na cidade.
De acordo com o prefeito Filipe Talvani (MDB), em vídeo publicado, todos os estudantes foram contemplados com os materiais, incluindo mochilas adequadas a cada faixa etária.
Além do material escolar, a administração municipal confirmou a entrega de uniformes para todos os alunos da rede. Cada estudante receberá dois conjuntos completos, com camisetas e shorts ou bermudas; no caso das meninas, também haverá saia. A previsão é que os uniformes sejam entregues nos próximos dias.
Ainda segundo o prefeito, é a primeira vez que os alunos recebem os kits completos na história da cidade. O objetivo é garantir que os alunos tenham acesso aos materiais necessários desde o primeiro dia de aula, contribuindo para o aprendizado e para a organização das famílias.
Kits em Franca
Já em Franca, a Prefeitura informou que está previsto que os estudantes recebam os kits na rede municipal em março.
O programa Meu Material beneficiará cerca de 20.500 alunos matriculados na Educação Infantil – Fase I e Fase II, incluindo as creches conveniadas; do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano; da Educação de Jovens e Adultos presencial e da Alfabetização de Jovens e Adultos, com os kits escolares.
Os kits terão cadernos, lápis de cor, lápis preto, apontador, borracha, cola, tesoura, canetas hidrográficas, giz de cera, entre outros itens.
