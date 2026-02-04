Os alunos da rede municipal de ensino de Restinga começaram o ano letivo com kits completos de material escolar entregues já no primeiro dia de aula, na última segunda-feira, 2. A iniciativa beneficiou 1,3 mil estudantes, desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, e marcou o retorno às aulas na cidade.

De acordo com o prefeito Filipe Talvani (MDB), em vídeo publicado, todos os estudantes foram contemplados com os materiais, incluindo mochilas adequadas a cada faixa etária.

Além do material escolar, a administração municipal confirmou a entrega de uniformes para todos os alunos da rede. Cada estudante receberá dois conjuntos completos, com camisetas e shorts ou bermudas; no caso das meninas, também haverá saia. A previsão é que os uniformes sejam entregues nos próximos dias.