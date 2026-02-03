03 de fevereiro de 2026
DENTRO DA SAPATEIRA

Polícia encontra minilaboratório de cultivo de maconha no Paraty

Por Laís Bachur | da Redação
Sapateira dentro da casa do acusado servia de minilaboratório e escondia pés de maconha
A Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), localizou na segunda-feira, 2, um minilaboratório destinado ao cultivo de maconha dentro de uma residência no bairro Jardim Paraty, em Franca. A ação aconteceu durante diligências realizadas na região.

Ao chegarem ao imóvel investigado, os policiais encontraram diversos pés da planta cannabis sativa, nome científico da maconha, além de um esquema montado para o cultivo controlado da droga. Segundo a polícia, o local funcionava como um laboratório doméstico improvisado.

Dentro da casa, os agentes localizaram uma estrutura montada em uma sapateira vertical, fechada com zíper, utilizada para esconder as plantas. No interior do compartimento havia iluminação artificial, com um refletor pequeno de quintal, além de um sistema de ventilação e insumos específicos para o cultivo, o que demonstra que a produção era feita de forma planejada. Além disso, vários vasos com plantas em diferentes estágios de crescimento também foram encontrados espalhados pelo imóvel.

Um jovem de 27 anos foi detido no local e conduzido à delegacia. A ocorrência foi registrada e ele vai responder pelo crime relacionado ao cultivo de entorpecentes, conforme previsto na legislação vigente.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

