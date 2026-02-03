Veja o obituário desta terça-feira, 3, em Franca:

Nome: Eurípedes Inácio de Faria

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal de Pedregulho

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho

Horário previsto do sepultamento: 17h

Nome: Antônio Roberto Pinto

Idade: Não informada

Local do velório: Direto

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 10h