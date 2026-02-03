Veja o obituário desta terça-feira, 3, em Franca:
Nome: Eurípedes Inácio de Faria
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Pedregulho
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 17h
Nome: Antônio Roberto Pinto
Idade: Não informada
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h
