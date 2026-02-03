Um acidente envolvendo um carro e dois cavalos soltos na pista deixou uma pessoa ferida na noite desta segunda-feira, 3, na rodovia Cândido Portinari, sentido município de Pedregulho. O motorista do carro ficou ferido e os animais morreram.
Segundo as informações apuradas, os dois cavalos estavam soltos na rodovia durante a noite. O motorista do carro seguia no sentido Pedregulho quando foi surpreendido pelos animais na pista e não conseguiu frear a tempo, atingindo os dois.
Com o impacto da colisão, os cavalos morreram e ficaram caídos sobre a pista, o que exigiu atenção redobrada de quem trafegava pelo local. O condutor do veículo sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico.
A equipe de resgate foi acionada e encaminhou o motorista para a Santa Casa de Pedregulho. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
As causas do acidente serão apuradas. A identificação do proprietário dos animais também deverá ser investigada pelas autoridades responsáveis.
