Um acidente envolvendo um carro e dois cavalos soltos na pista deixou uma pessoa ferida na noite desta segunda-feira, 3, na rodovia Cândido Portinari, sentido município de Pedregulho. O motorista do carro ficou ferido e os animais morreram.

Segundo as informações apuradas, os dois cavalos estavam soltos na rodovia durante a noite. O motorista do carro seguia no sentido Pedregulho quando foi surpreendido pelos animais na pista e não conseguiu frear a tempo, atingindo os dois.

Com o impacto da colisão, os cavalos morreram e ficaram caídos sobre a pista, o que exigiu atenção redobrada de quem trafegava pelo local. O condutor do veículo sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico.