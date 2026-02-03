O retorno às salas de aula dos 69.347 alunos matriculados na rede de ensino básico de Franca não movimenta apenas o trânsito e a rotina das famílias, mas também o caixa do comércio local. Uma estimativa realizada pelo IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca) projeta que o período injete cerca de R$ 8,2 milhões no varejo de papelarias entre o final de janeiro e o início deste mês de fevereiro.
Segundo o economista responsável pelo estudo, Rodrigo Souza, embora o número total de alunos seja expressivo, o "motor" financeiro deste período são as famílias com estudantes na rede particular.
“A Rede Pública, tanto estadual quanto municipal, disponibiliza kits de material escolar entregues diretamente aos alunos, o que reduz o impacto para as famílias. Assim, boa parte da movimentação no comércio de papelarias vem das famílias com filhos matriculados na rede privada”, explica o economista.
O levantamento também traçou um raio-x do setor na cidade. Com base em dados da Receita Federal, Franca possui hoje 171 empresas ativas no segmento de papelaria.
O perfil é majoritariamente de pequenos negócios:
- 163 são microempresas (sendo 59 MEIs - Microempreendedores Individuais);
- 7 são de pequeno porte;
- Apenas 1 é considerada de médio ou grande porte.
Para esses comerciantes, o início do ano letivo é a data mais aguardada do calendário, exigindo preparação prévia com reforço de estoque e facilidades de pagamento para atrair o consumidor.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.