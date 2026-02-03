O Programa Emprega Franca inicia a semana com 137 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com nível de escolaridade a partir do ensino fundamental, havendo opções tanto para quem tem experiência comprovada quanto para quem busca o primeiro emprego.

A lista atualizada inclui cargos variados, atendendo a diferentes perfis profissionais. Entre os destaques, estão vagas para:

Operacional/Serviços: confeiteiro, jardineiro, auxiliar de logística, estoquista, controlador de acesso e cuidador de idosos.

Administrativo/Vendas: gerente de supermercado, auxiliar administrativo e vendedores.

Criativo/Digital: social media e designer gráfico.

Como se candidatar

Os interessados podem se candidatar de duas formas:

Online: acessando o site da Prefeitura na aba Emprega Franca ( link direto ). Presencialmente: na sede do programa, anexa à Rodoviária (Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari). É necessário levar documentos pessoais e currículo (impresso ou PDF). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Dia de Oportunidade