O Programa Emprega Franca inicia a semana com 137 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com nível de escolaridade a partir do ensino fundamental, havendo opções tanto para quem tem experiência comprovada quanto para quem busca o primeiro emprego.
A lista atualizada inclui cargos variados, atendendo a diferentes perfis profissionais. Entre os destaques, estão vagas para:
- Operacional/Serviços: confeiteiro, jardineiro, auxiliar de logística, estoquista, controlador de acesso e cuidador de idosos.
- Administrativo/Vendas: gerente de supermercado, auxiliar administrativo e vendedores.
- Criativo/Digital: social media e designer gráfico.
Como se candidatar
Os interessados podem se candidatar de duas formas:
- Online: acessando o site da Prefeitura na aba Emprega Franca (
link direto ).
- Presencialmente: na sede do programa, anexa à Rodoviária (Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari). É necessário levar documentos pessoais e currículo (impresso ou PDF). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 16h.
Dia de Oportunidade
Além das vagas diárias, a Secretaria anunciou a primeira edição do Dia de Oportunidade de 2026. O evento será realizado no próximo dia 10 de fevereiro (terça-feira), às 9h, no Uni-Facef.
Na ocasião, empresas estarão no local ofertando vagas e realizando processos seletivos diretamente com os candidatos. Para participar, basta comparecer à universidade com currículo e documentos em mãos.
Para mais informações, telefone: (16) 3706-6590 e WhatsApp: (16) 99601-0848.
