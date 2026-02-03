03 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PROCURANDO EMPREGO?

Emprega Franca tem 137 oportunidades com e sem experiência

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Sede do Emprega Franca, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari
Sede do Emprega Franca, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari

O Programa Emprega Franca inicia a semana com 137 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com nível de escolaridade a partir do ensino fundamental, havendo opções tanto para quem tem experiência comprovada quanto para quem busca o primeiro emprego.

A lista atualizada inclui cargos variados, atendendo a diferentes perfis profissionais. Entre os destaques, estão vagas para:

  • Operacional/Serviços: confeiteiro, jardineiro, auxiliar de logística, estoquista, controlador de acesso e cuidador de idosos.
  • Administrativo/Vendas: gerente de supermercado, auxiliar administrativo e vendedores.
  • Criativo/Digital: social media e designer gráfico.

Como se candidatar

Os interessados podem se candidatar de duas formas:

  1. Online: acessando o site da Prefeitura na aba Emprega Franca (link direto).
  2. Presencialmente: na sede do programa, anexa à Rodoviária (Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari). É necessário levar documentos pessoais e currículo (impresso ou PDF). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Dia de Oportunidade

Além das vagas diárias, a Secretaria anunciou a primeira edição do Dia de Oportunidade de 2026. O evento será realizado no próximo dia 10 de fevereiro (terça-feira), às 9h, no Uni-Facef.

Na ocasião, empresas estarão no local ofertando vagas e realizando processos seletivos diretamente com os candidatos. Para participar, basta comparecer à universidade com currículo e documentos em mãos.

Para mais informações, telefone: (16) 3706-6590 e WhatsApp: (16) 99601-0848.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários