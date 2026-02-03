03 de fevereiro de 2026
EDUCAÇÃO

Vila São Sebastião e Adelinha ganham novas escolas nesta quinta

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Salas de aulas novas na escola 'Profª Nadeide de Lourdes Oliveira Scarabucci'
Salas de aulas novas na escola 'Profª Nadeide de Lourdes Oliveira Scarabucci'

Franca concluiu a construção de duas novas unidades escolares na região oeste da cidade, ampliando a oferta de vagas para o início do ano letivo de 2026, marcado para esta quinta-feira, 5 de fevereiro. As escolas funcionarão em período integral, das 7h às 16h, atendendo alunos dos ensinos infantil e fundamental.

Vila São Sebastião

A Escola "Professora Nadeide de Lourdes Oliveira Scarabucci", localizada na rua Manoel Francisco de Mello, tem capacidade para 150 alunos. A estrutura conta com oito salas de aula, salas de informática, leitura e recursos, além de uma quadra poliesportiva coberta totalmente revitalizada.

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) visitou o local para conferir as instalações. A unidade atenderá bairros como Vila São Sebastião, Jardim Dermínio, Vila Rezende, Jardim Martins, Santa Helena, entre outros vizinhos.

Residencial Adelinha

A outra novidade é a Escola "Sônia Menezes Pizzo", em homenagem à colunista e professora Patrícia. Construída em uma área de 8 mil metros quadrados no Residencial Adelinha, a unidade possui nove salas de aula e capacidade para 220 alunos.

A escola atenderá a demanda do próprio bairro e de regiões como São João Batista, Jardim Bonsucesso, Quinta do Oeste, Jardim Palmeiras e Parque das Esmeraldas.

Ambas as unidades oferecem estrutura completa, com setores administrativos, cozinha, depósitos e sanitários adaptados, garantindo acompanhamento pedagógico durante todo o dia.

