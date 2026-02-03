Franca concluiu a construção de duas novas unidades escolares na região oeste da cidade, ampliando a oferta de vagas para o início do ano letivo de 2026, marcado para esta quinta-feira, 5 de fevereiro. As escolas funcionarão em período integral, das 7h às 16h, atendendo alunos dos ensinos infantil e fundamental.

Vila São Sebastião

A Escola "Professora Nadeide de Lourdes Oliveira Scarabucci", localizada na rua Manoel Francisco de Mello, tem capacidade para 150 alunos. A estrutura conta com oito salas de aula, salas de informática, leitura e recursos, além de uma quadra poliesportiva coberta totalmente revitalizada.

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) visitou o local para conferir as instalações. A unidade atenderá bairros como Vila São Sebastião, Jardim Dermínio, Vila Rezende, Jardim Martins, Santa Helena, entre outros vizinhos.

Residencial Adelinha