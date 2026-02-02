A Câmara Municipal de Franca retoma as sessões ordinárias nesta terça-feira, 3. Além da elaboração e votação de projetos que efetivamente tragam resultados para a cidade, uma das principais reclamações da população em 2025, a Casa busca recuperar sua imagem e prestígio junto à população depois da aprovação de sucessivos projetos que resultaram no aumento do salário (subsídio) dos vereadores, do número de assessores parlamentares e da adoção de cartão alimentação para o grupo de eleitos.

Um dos caminhos deve ser uma tentativa de redução de gastos. O presidente Fransérgio Garcia (PL) disse em entrevista ao portal GCN/Sampi, nesta segunda-feira, 2, que o Legislativo pretende devolver R$ 10 milhões à Prefeitura para a realização de obras de infraestrutura no município.

Os R$ 10 milhões fazem parte do total de R$ 40 milhões do duodécimo, valor previsto para o custeio das atividades da Câmara Municipal em 2026. Segundo Fransérgio, há um acordo com o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) para que o recurso “economizado” seja aplicado em obras, preferencialmente a partir de indicações feitas pelos próprios vereadores.