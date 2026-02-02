Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico na tarde desta segunda-feira, 2, em Franca. A ação foi realizada por policiais militares do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após denúncia anônima sobre a venda de drogas na região do Parque Vicente Leporace, na Zona Norte da cidade.

Segundo a corporação, a equipe recebeu informações de que havia um intenso movimento de tráfico na avenida Pedro Calandria Fernandes, no cruzamento com a rua Amadeu Amaral Brigagão, onde um homem e uma mulher se revezavam para vender drogas aos usuários.

Os policiais se deslocaram até o local e passaram a observar a movimentação. Durante a abordagem, foram encontrados dinheiro e aparelhos de telefone celular com os suspeitos. Um terceiro indivíduo que estava com eles não tinha nada de ilícito e foi liberado.