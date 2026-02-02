Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico na tarde desta segunda-feira, 2, em Franca. A ação foi realizada por policiais militares do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após denúncia anônima sobre a venda de drogas na região do Parque Vicente Leporace, na Zona Norte da cidade.
Segundo a corporação, a equipe recebeu informações de que havia um intenso movimento de tráfico na avenida Pedro Calandria Fernandes, no cruzamento com a rua Amadeu Amaral Brigagão, onde um homem e uma mulher se revezavam para vender drogas aos usuários.
Os policiais se deslocaram até o local e passaram a observar a movimentação. Durante a abordagem, foram encontrados dinheiro e aparelhos de telefone celular com os suspeitos. Um terceiro indivíduo que estava com eles não tinha nada de ilícito e foi liberado.
Em buscas pelo local onde a droga era escondida, os policiais localizaram 37 papelotes de cocaína prontos para a venda.
De acordo com a Polícia Militar, após a apreensão do entorpecente, os dois suspeitos confessaram que estavam comercializando a droga no local.
Eles foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceram à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
