Moradores de Igarapava realizaram, na tarde deste domingo, 1º, uma manifestação pedindo justiça pela morte da cachorra "Rajada”, que foi arrastada por quilômetros presa à traseira de uma caminhonete no município.

O ato teve início por volta das 16h, na praça Ilka Fleury, e seguiu até a praça Rui Barbosa. Os manifestantes percorreram um trajeto de aproximadamente quatro quilômetros, o mesmo caminho feito pelo veículo enquanto o animal era arrastado.

Com cartazes e palavras de ordem, a população cobrou punição ao responsável pelo crime e mais rigor na aplicação das leis de proteção animal. O caso gerou forte comoção na cidade e repercussão nas redes sociais.

A morte