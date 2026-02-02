A Guarda Civil Municipal de Franca localizou, na tarde desta segunda-feira, 3, uma Volkswagen Kombi que havia sido furtada na cidade de Pedregulho nesse fim de semana. O veículo foi encontrado abandonado em um terreno no bairro Vila Gosuen, em Franca.

Segundo a GCM, os agentes realizavam patrulhamento pela região quando identificaram a Kombi estacionada de forma irregular. Após a confirmação de que se tratava de um veículo com queixa de furto, o automóvel foi apreendido e devolvido à vítima.

Crimes interligados

De acordo com as investigações, o mesmo homem apontado como autor do furto da Kombi também é suspeito de ter furtado uma motocicleta no estacionamento de uma lanchonete da avenida Ismael Alonso y Alonso, nesse domingo, 1º.