Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a um animal doméstico em Monte Azul Paulista (SP) após agredir um cachorro com uma barra de ferro. O crime ocorreu nesse domingo, 1º, no bairro São Sebastião, e foi registrado em vídeo.
As imagens mostram o suspeito atacando o cão, chamado “Negão”. A violência das agressões provocou grande repercussão e indignação nas redes sociais.
De acordo com a Polícia Civil, após a divulgação das imagens, a Guarda Civil Municipal localizou o suspeito e o conduziu até a delegacia.
O delegado titular do município, Flávio Tavares, já havia solicitado apoio para identificar e conduzir o agressor assim que tomou conhecimento do caso.
"No plantão, eu lavrei a prisão em flagrante pelo crime de maus-tratos qualificado, por se tratar de cão, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão, sendo um crime inafiançável na esfera policial. Dessa forma, o indivíduo foi conduzido à Cadeia Pública de Colina, local em que permanecerá à disposição da Justiça", disse o delegado.
Flávio Tavares solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública.
A Polícia Civil informou que foram anexados ao inquérito o vídeo da agressão, a barra de ferro usada no ataque, imagens do animal ferido e depoimentos que confirmam a autoria do crime.
O cachorro foi resgatado e encaminhado para atendimento veterinário especializado. O estado de saúde dele não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.