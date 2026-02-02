03 de fevereiro de 2026
MAUS-TRATOS

Homem é preso após agredir cachorro com barra de ferro; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Cachorro chamado “Negão” após agressão com barra de ferro
Cachorro chamado “Negão” após agressão com barra de ferro

Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a um animal doméstico em Monte Azul Paulista (SP) após agredir um cachorro com uma barra de ferro. O crime ocorreu nesse domingo, 1º, no bairro São Sebastião, e foi registrado em vídeo.

As imagens mostram o suspeito atacando o cão, chamado “Negão”. A violência das agressões provocou grande repercussão e indignação nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, após a divulgação das imagens, a Guarda Civil Municipal localizou o suspeito e o conduziu até a delegacia.

O delegado titular do município, Flávio Tavares, já havia solicitado apoio para identificar e conduzir o agressor assim que tomou conhecimento do caso.

"No plantão, eu lavrei a prisão em flagrante pelo crime de maus-tratos qualificado, por se tratar de cão, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão, sendo um crime inafiançável na esfera policial. Dessa forma, o indivíduo foi conduzido à Cadeia Pública de Colina, local em que permanecerá à disposição da Justiça", disse o delegado.

Flávio Tavares solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública.

A Polícia Civil informou que foram anexados ao inquérito o vídeo da agressão, a barra de ferro usada no ataque, imagens do animal ferido e depoimentos que confirmam a autoria do crime.

O cachorro foi resgatado e encaminhado para atendimento veterinário especializado. O estado de saúde dele não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.

