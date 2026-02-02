Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a um animal doméstico em Monte Azul Paulista (SP) após agredir um cachorro com uma barra de ferro. O crime ocorreu nesse domingo, 1º, no bairro São Sebastião, e foi registrado em vídeo.

As imagens mostram o suspeito atacando o cão, chamado “Negão”. A violência das agressões provocou grande repercussão e indignação nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, após a divulgação das imagens, a Guarda Civil Municipal localizou o suspeito e o conduziu até a delegacia.