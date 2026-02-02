03 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OPORTUNIDADE

Fundação oferece bolsas para curso técnico em enfermagem

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Brasil
Profissionais de enfermagem: as bolsas variam de 50% a 100%
Profissionais de enfermagem: as bolsas variam de 50% a 100%

A Fundação Espírita Judas Iscariotes está promovendo a concessão de bolsas de estudo para estudantes interessados no curso técnico em enfermagem em Franca. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 2, e vão até a quinta-feira, 5.

No total, a fundação está oferecendo 20 bolsas de estudo, sendo dez bolsas com desconto de 50% e dez bolsas com desconto de 100%. O curso inicia em fevereiro e deve ir até julho de 2026.

Para fazer sua inscrição, o interessado deve preencher o formulário da UniFeji e levá-lo presencialmente à secretaria da instituição, localizada na rua Álvaro Abranches, 682, no bairro Cidade Nova.

Os documentos necessários para a inscrição são: RG, CNH ou outro documento com foto; cópia do documento de comprovação de estado civil; cópia da certidão de óbito do cônjuge, caso seja viúvo (a); comprovante de residência atualizado; cópia do Termo de Guarda emitido pelo Poder Judiciário ou Conselho Tutelar, caso no grupo familiar haja adoção. É necessário apresentar os documentos de todos os integrantes do grupo familiar.

Além dos documentos individuais, é necessário comprovar a renda de todos os integrantes.

O período de análise dos formulários e documentos será até a segunda-feira, 9, com resultado divulgado até às 17h da terça-feira, 10.

O telefone (16) 2104-7700 está disponível para contato.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários