A Fundação Espírita Judas Iscariotes está promovendo a concessão de bolsas de estudo para estudantes interessados no curso técnico em enfermagem em Franca. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 2, e vão até a quinta-feira, 5.
No total, a fundação está oferecendo 20 bolsas de estudo, sendo dez bolsas com desconto de 50% e dez bolsas com desconto de 100%. O curso inicia em fevereiro e deve ir até julho de 2026.
Para fazer sua inscrição, o interessado deve preencher o formulário da UniFeji e levá-lo presencialmente à secretaria da instituição, localizada na rua Álvaro Abranches, 682, no bairro Cidade Nova.
Os documentos necessários para a inscrição são: RG, CNH ou outro documento com foto; cópia do documento de comprovação de estado civil; cópia da certidão de óbito do cônjuge, caso seja viúvo (a); comprovante de residência atualizado; cópia do Termo de Guarda emitido pelo Poder Judiciário ou Conselho Tutelar, caso no grupo familiar haja adoção. É necessário apresentar os documentos de todos os integrantes do grupo familiar.
Além dos documentos individuais, é necessário comprovar a renda de todos os integrantes.
O período de análise dos formulários e documentos será até a segunda-feira, 9, com resultado divulgado até às 17h da terça-feira, 10.
