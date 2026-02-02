A Fundação Espírita Judas Iscariotes está promovendo a concessão de bolsas de estudo para estudantes interessados no curso técnico em enfermagem em Franca. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 2, e vão até a quinta-feira, 5.

No total, a fundação está oferecendo 20 bolsas de estudo, sendo dez bolsas com desconto de 50% e dez bolsas com desconto de 100%. O curso inicia em fevereiro e deve ir até julho de 2026.

Para fazer sua inscrição, o interessado deve preencher o formulário da UniFeji e levá-lo presencialmente à secretaria da instituição, localizada na rua Álvaro Abranches, 682, no bairro Cidade Nova.