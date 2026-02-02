O acidente aconteceu na manhã do último sábado, 31, por volta das 5h30, no Parque Castelo, na região centro-sul da cidade. O veículo, um Fiat Palio Weekend, bateu violentamente contra um poste, deixando a frente do carro destruída. Além do motorista, outras três pessoas estavam no automóvel no momento da colisão.

Segundo o hospital, as vítimas passaram por exames médicos, permaneceram em observação e, apesar da gravidade dos ferimentos iniciais, evoluíram bem clinicamente, sendo liberadas após atendimento.

As duas mulheres que ficaram gravemente feridas no rosto após um acidente de trânsito na avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, em Franca , receberam alta da Santa Casa. A informação foi confirmada pela unidade hospitalar nesta segunda-feira, 2.

Câmeras de segurança instaladas na via registraram o momento exato da colisão. As imagens mostram que não havia outros veículos na pista no instante do acidente e que o carro seguia diretamente em direção ao poste, sem indícios de interferência externa ou tentativa de desvio. No horário, a avenida apresentava pouco ou nenhum movimento.

De acordo com testemunhas, dois rapazes que estavam no carro — o que dirigia e o que estava atrás — fugiram do local sem acionar socorro, abandonando as duas jovens feridas. "Eles fugiram e deixaram as duas moças machucadas. Eu e mais um rapaz que passávamos pela avenida vimos e chamamos o resgate. Depois de um tempo, o pai do moço que dirigia foi até o local e se responsabilizou", disse uma testemunha, que não quis se identificar.

Ainda segundo os relatos, algum tempo depois, o pai do motorista teria chegado ao local e informado que permaneceria para prestar auxílio. O pai também afirmou que o filho teria pegado o carro sem sua autorização, versão que agora será analisada pelas autoridades.