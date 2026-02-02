As duas mulheres que ficaram gravemente feridas no rosto após um acidente de trânsito na avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, em Franca, receberam alta da Santa Casa. A informação foi confirmada pela unidade hospitalar nesta segunda-feira, 2.
Segundo o hospital, as vítimas passaram por exames médicos, permaneceram em observação e, apesar da gravidade dos ferimentos iniciais, evoluíram bem clinicamente, sendo liberadas após atendimento.
O acidente
O acidente aconteceu na manhã do último sábado, 31, por volta das 5h30, no Parque Castelo, na região centro-sul da cidade. O veículo, um Fiat Palio Weekend, bateu violentamente contra um poste, deixando a frente do carro destruída. Além do motorista, outras três pessoas estavam no automóvel no momento da colisão.
Câmeras de segurança instaladas na via registraram o momento exato da colisão. As imagens mostram que não havia outros veículos na pista no instante do acidente e que o carro seguia diretamente em direção ao poste, sem indícios de interferência externa ou tentativa de desvio. No horário, a avenida apresentava pouco ou nenhum movimento.
De acordo com testemunhas, dois rapazes que estavam no carro — o que dirigia e o que estava atrás — fugiram do local sem acionar socorro, abandonando as duas jovens feridas. "Eles fugiram e deixaram as duas moças machucadas. Eu e mais um rapaz que passávamos pela avenida vimos e chamamos o resgate. Depois de um tempo, o pai do moço que dirigia foi até o local e se responsabilizou", disse uma testemunha, que não quis se identificar.
Ainda segundo os relatos, algum tempo depois, o pai do motorista teria chegado ao local e informado que permaneceria para prestar auxílio. O pai também afirmou que o filho teria pegado o carro sem sua autorização, versão que agora será analisada pelas autoridades.
As duas jovens feridas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas à Santa Casa de Franca, onde receberam atendimento médico.
O caso segue sob investigação da polícia, que apura as circunstâncias do acidente, a conduta dos ocupantes do veículo e a fuga registrada após a colisão.
