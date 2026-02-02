O sindicato dos sapateiros de Franca já protocolou oficialmente a pauta de reivindicações da campanha salarial de 2026 junto ao sindicato patronal, dando início às negociações coletivas que devem definir o reajuste e as condições de trabalho da categoria para o próximo período.
Segundo o presidente do sindicato, Wellington Paulo de Oliveira, a pauta foi aprovada em assembleia da categoria e agora aguarda o posicionamento do setor patronal para o início das reuniões de negociação. A expectativa é que o sindicato patronal realize sua assembleia nos próximos dias para autorizar a abertura das tratativas. “Eles vão fazer a assembleia deles para pegar autorização para começar as reuniões. Pelo que me parece, deve acontecer por volta do dia 12, mas a data ainda será confirmada”, afirmou.
Entre os principais pontos da pauta, está o reajuste salarial com base na inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), referente ao período de março de 2025 a fevereiro de 2026 - índice que só será oficialmente conhecido em março. Além da reposição inflacionária, o sindicato reivindica um aumento real de 8%, sendo 3% relacionados à rotatividade e mais 5% de ganho real.
Outro item de destaque é a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), calculada com base em 220 horas mensais. A pauta também prevê reajuste no abono escolar e a manutenção do vale-alimentação, sem valor previamente definido. De acordo com Oliveira, a proposta é que o valor seja discutido diretamente nas mesas de negociação com o sindicato patronal. “A gente entende que esse é um ponto que precisa ser construído durante as reuniões”, explicou.
A categoria também reivindica a manutenção integral de todas as cláusulas já existentes na atual Convenção Coletiva de Trabalho, além de outras demandas específicas que devem ser detalhadas ao longo das negociações.
O Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca), que representa os patrões, informou por meio de nota que realizará uma reunião interna de diretoria ainda nesta semana e que a assembleia geral da categoria patronal deve ocorrer na próxima semana. “Estamos definindo a data”, informou a entidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.