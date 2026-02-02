Um caso que chama a atenção pela ousadia foi registrado na tarde desse domingo, 1º, no centro de Franca. Um homem que havia acabado de ser liberado pela CPJ (Central de Polícia Judiciária), por furto de um carro, furtou uma motocicleta poucos minutos depois de deixar a delegacia.
De acordo com as informações apuradas, o suspeito tinha sido detido anteriormente pelo furto de um carro no município de Pedregulho e foi colocado em liberdade. Logo após sair da CPJ, ele seguiu até uma lanchonete localizada na avenida Alonso y Alonso, nas proximidades da unidade policial.
Câmeras de segurança do local registraram toda a ação. As imagens mostram o homem, usando uma camiseta vermelha, de bermuda, parado próximo às motos estacionadas em um espaço destinado a entregadores. Ele observa a movimentação por alguns instantes, fica parado olhando, aguardando uma oportunidade.
No momento em que um entregador estaciona sua moto e entra na lanchonete para buscar um pedido, o suspeito age rapidamente. Ele pega o capacete de uma das motocicletas e, em seguida, monta em outra moto que estava ao lado, com a chave. O homem liga o veículo e foge do local em poucos segundos. Até o momento, a motocicleta não foi recuperada ou o autor do furto localizado.
A polícia segue em busca de informações que possam ajudar na localização do suspeito.
