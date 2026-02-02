Janeiro de 2026 foi marcado por um volume elevado de chuvas em Franca. De acordo com dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a cidade registrou 366,4 milímetros de precipitação ao longo do mês, índice 13% superior à média climatológica, que é de 323,2 mm.
Além de ficar acima do esperado para o período, o acumulado de janeiro deste ano também superou com folga o registrado no mesmo mês de 2025. No ano passado, Franca teve 249,9 mm de chuva, volume 23% abaixo da média histórica. Na comparação entre os dois períodos, o aumento foi de aproximadamente 116,5 mm.
O dia mais chuvoso de 2026 foi 18 de janeiro, quando um temporal despejou 76 milímetros de chuva em apenas 24 horas. O mês também ficou marcado pelo transbordamento de córregos, como aconteceu com os Bagres e o Cubatão, que culminaram em inundações nas avenidas Antônio Barbosa Filho, Hélio Palermo e Dr. Ismael Alonso y Alonso, além de outros pontos da cidade.
Já em relação às temperaturas, janeiro de 2026 apresentou um comportamento ligeiramente mais ameno. A média das máximas ficou em 27,8 °C, abaixo dos 29 °C registrados em janeiro de 2025. A maior temperatura do mês foi de 31,8 °C, anotada no dia 9 de janeiro de 2026, enquanto no ano anterior os termômetros chegaram a marcar 32,1 °C.
A frequência das chuvas também aumentou: em 2026, choveu em 22 dos 31 dias do mês. Esse cenário de maior umidade e nebulosidade contribuiu para manter as temperaturas mínimas com média de 18,6°C, abaixo dos 19,3°C registrados no primeiro mês de 2025.
