A região de Franca recebe nesta semana a visita da primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas. Ela desembarca na região para acompanhar o início das aulas do programa Caminho da Capacitação, que oferece cursos profissionalizantes gratuitos voltados à geração rápida de emprego e renda em 14 municípios.

A agenda da mulher do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) começa nesta segunda-feira, 2, por Itirapuã (16h) e Patrocínio Paulista (18h). Na terça-feira, 3, a primeira-dama cumpre agenda em Pedregulho, Rifaina, Igarapava, Aramina, Buritizal e Ituverava.

O encerramento da visita acontece na quarta-feira, 4, quando Cristiane Freitas passará por Cristais Paulista, Restinga, São José da Bela Vista, Jeriquara, Ribeirão Corrente e, por fim, Franca.