03 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CURSOS GRATUITOS

Primeira-dama de SP lança programa de capacitação na região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Fundo Social de São Paulo
Primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas
Primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas

A região de Franca recebe nesta semana a visita da primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas. Ela desembarca na região para acompanhar o início das aulas do programa Caminho da Capacitação, que oferece cursos profissionalizantes gratuitos voltados à geração rápida de emprego e renda em 14 municípios.

A agenda da mulher do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) começa nesta segunda-feira, 2, por Itirapuã (16h) e Patrocínio Paulista (18h). Na terça-feira, 3, a primeira-dama cumpre agenda em Pedregulho, Rifaina, Igarapava, Aramina, Buritizal e Ituverava.

O encerramento da visita acontece na quarta-feira, 4, quando Cristiane Freitas passará por Cristais Paulista, Restinga, São José da Bela Vista, Jeriquara, Ribeirão Corrente e, por fim, Franca.

O projeto utiliza "carretas escola" totalmente adaptadas. Em Franca, os cursos oferecidos são de Panificação e Açougue. A viabilização do programa na região é fruto de uma parceria entre o Fundo Social de São Paulo e a deputada estadual Delegada Graciela (PL), que destinou emendas parlamentares para a logística e estrutura.

“Levar qualificação para perto das pessoas é oferecer dignidade e novas possibilidades de futuro”, afirmou a deputada Graciela, que articulou a inclusão das cidades diretamente com a primeira-dama.

As capacitações ocorrem de 2 a 13 de fevereiro. Os interessados em participar devem procurar pessoalmente o Fundo Social de Solidariedade de sua cidade ou realizar a inscrição online pelo site: www.cursofussp.sp.gov.br.

Cursos por cidade

  • Franca e São José da Bela Vista: Panificação e Açougue;
  • Itirapuã e Cristais Paulista: Confecção Industrial;
  • Igarapava e Ituverava: Tecnologia (Games e Apps);
  • Pedregulho, Rifaina e Jeriquara: Pet (Banho e Tosa);
  • Patrocínio Paulista: Gastronomia;
  • Aramina e Restinga: Imagem Pessoal;
  • Ribeirão Corrente: Manutenção de Motos; e
  • Buritizal: Panificação.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários