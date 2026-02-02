A região de Franca recebe nesta semana a visita da primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas. Ela desembarca na região para acompanhar o início das aulas do programa Caminho da Capacitação, que oferece cursos profissionalizantes gratuitos voltados à geração rápida de emprego e renda em 14 municípios.
A agenda da mulher do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) começa nesta segunda-feira, 2, por Itirapuã (16h) e Patrocínio Paulista (18h). Na terça-feira, 3, a primeira-dama cumpre agenda em Pedregulho, Rifaina, Igarapava, Aramina, Buritizal e Ituverava.
O encerramento da visita acontece na quarta-feira, 4, quando Cristiane Freitas passará por Cristais Paulista, Restinga, São José da Bela Vista, Jeriquara, Ribeirão Corrente e, por fim, Franca.
O projeto utiliza "carretas escola" totalmente adaptadas. Em Franca, os cursos oferecidos são de Panificação e Açougue. A viabilização do programa na região é fruto de uma parceria entre o Fundo Social de São Paulo e a deputada estadual Delegada Graciela (PL), que destinou emendas parlamentares para a logística e estrutura.
“Levar qualificação para perto das pessoas é oferecer dignidade e novas possibilidades de futuro”, afirmou a deputada Graciela, que articulou a inclusão das cidades diretamente com a primeira-dama.
As capacitações ocorrem de 2 a 13 de fevereiro. Os interessados em participar devem procurar pessoalmente o Fundo Social de Solidariedade de sua cidade ou realizar a inscrição online pelo site:
Cursos por cidade
- Franca e São José da Bela Vista: Panificação e Açougue;
- Itirapuã e Cristais Paulista: Confecção Industrial;
- Igarapava e Ituverava: Tecnologia (Games e Apps);
- Pedregulho, Rifaina e Jeriquara: Pet (Banho e Tosa);
- Patrocínio Paulista: Gastronomia;
- Aramina e Restinga: Imagem Pessoal;
- Ribeirão Corrente: Manutenção de Motos; e
- Buritizal: Panificação.
