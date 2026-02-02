Um criminoso invadiu uma residência e furtou a bicicleta de uma criança no último sábado, 31, no bairro Chácara Santo Antônio, em Franca. As imagens do furto, registradas por câmeras de segurança, foram divulgadas nesta segunda-feira, 2, e causaram revolta entre moradores da região.

O crime aconteceu em uma casa localizada na rua Alpidio Benedito Pinto. De acordo com o proprietário do imóvel, o homem pulou o portão da residência e foi direto até onde a bicicleta estava guardada.

Câmeras de segurança de uma casa em frente flagraram toda a ação. Nas imagens, é possível ver o criminoso arremessando uma bicicleta infantil rosa por cima do portão. Em seguida, ele pula o portão segurando um balde nas mãos, pega a bicicleta, monta nela e foge pedalando, tranquilamente.