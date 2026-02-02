Um criminoso invadiu uma residência e furtou a bicicleta de uma criança no último sábado, 31, no bairro Chácara Santo Antônio, em Franca. As imagens do furto, registradas por câmeras de segurança, foram divulgadas nesta segunda-feira, 2, e causaram revolta entre moradores da região.
O crime aconteceu em uma casa localizada na rua Alpidio Benedito Pinto. De acordo com o proprietário do imóvel, o homem pulou o portão da residência e foi direto até onde a bicicleta estava guardada.
Câmeras de segurança de uma casa em frente flagraram toda a ação. Nas imagens, é possível ver o criminoso arremessando uma bicicleta infantil rosa por cima do portão. Em seguida, ele pula o portão segurando um balde nas mãos, pega a bicicleta, monta nela e foge pedalando, tranquilamente.
Segundo a família, a bicicleta havia sido presente de Natal da criança, o que aumentou ainda mais a indignação com o crime.
O morador relatou ainda que o suspeito tentou arrombar a porta da residência para entrar no imóvel, mas não conseguiu.
As imagens do circuito de segurança foram encaminhadas à Polícia Civil, que já investiga o caso e trabalha para identificar e localizar o autor do furto. Até o momento, o criminoso não foi encontrado.
