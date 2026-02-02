A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo inicia a semana com boas notícias para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. Por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), estão disponíveis 175 vagas de emprego em Franca e cidades vizinhas.

Entre as funções com maior número de postos ofertados na região, estão motorista de ônibus urbano, auxiliar de escritório, alimentador de linha de produção, auxiliar de serviços de alimentação, atendente de lojas e mercados, além de vagas para carpinteiro, vendedor pracista, operador de caixa, repositor de mercadorias e promotor de vendas.

Além da intermediação de mão de obra, os PATs prestam serviços essenciais e gratuitos à população, como a habilitação ao Seguro-Desemprego e orientação profissional.

Como se candidatar