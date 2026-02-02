03 de fevereiro de 2026
LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 2, em Franca:

Nome: Maria Imaculada Domingos da Silva 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Mario Ferreira de Matos 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Normando de Andrade 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, 1 VIP
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Geni Soares da Silva Garcia 
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Nara de Andrade Nicacio 
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério de Patrocínio Paulista 
Horário previsto do sepultamento: 17h

