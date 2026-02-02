Veja o obituário desta segunda-feira, 2, em Franca:
Nome: Maria Imaculada Domingos da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Mario Ferreira de Matos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Normando de Andrade
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Geni Soares da Silva Garcia
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Nara de Andrade Nicacio
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 17h
