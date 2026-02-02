Veja o obituário desta segunda-feira, 2, em Franca:

Nome: Maria Imaculada Domingos da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Mario Ferreira de Matos

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h