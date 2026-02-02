A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 31 anos na noite desta sexta-feira, 31, por descumprimento de medida protetiva na avenida Alcíno Teixeira Silva, Jardim Tropical, na zona Norte de Franca. A ocorrência está relacionada a um caso de violência doméstica e foi apresentada no Plantão da Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada via copom após denúncia de que o suspeito estaria no local violando uma determinação judicial. Ao chegarem, os policiais encontraram o homem visivelmente alterado, agressivo e sob efeito de álcool, segurando garrafas de vidro em via pública.

Durante a tentativa de abordagem, o suspeito desobedeceu ordens e ameaçou arremessar uma das garrafas contra os policiais. Diante da ameaça, foi necessário o uso de arma de choque para contê-lo. Após a imobilização, os agentes localizaram um facão preso à cintura do homem, que foi apreendido.