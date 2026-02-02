A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 31 anos na noite desta sexta-feira, 31, por descumprimento de medida protetiva na avenida Alcíno Teixeira Silva, Jardim Tropical, na zona Norte de Franca. A ocorrência está relacionada a um caso de violência doméstica e foi apresentada no Plantão da Polícia Civil.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada via copom após denúncia de que o suspeito estaria no local violando uma determinação judicial. Ao chegarem, os policiais encontraram o homem visivelmente alterado, agressivo e sob efeito de álcool, segurando garrafas de vidro em via pública.
Durante a tentativa de abordagem, o suspeito desobedeceu ordens e ameaçou arremessar uma das garrafas contra os policiais. Diante da ameaça, foi necessário o uso de arma de choque para contê-lo. Após a imobilização, os agentes localizaram um facão preso à cintura do homem, que foi apreendido.
A vítima relatou à polícia que possui uma medida protetiva em vigor contra o suspeito e que ele foi até o local com a intenção de ver as filhas. No entanto, devido ao estado de embriaguez, agressividade e a histórico de agressões, ela decidiu não permitir a aproximação. Com medo da insistência e dos gritos na rua, acionou a Polícia Militar.
O homem foi levado para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita e, posteriormente, conduzido a Central de Polícia Judiciária de Franca. Em depoimento, alegou que não tinha conhecimento da medida protetiva e que apenas queria ver as filhas.
O delegado de plantão determinou a prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva, conforme previsto na Lei Maria da Penha. O suspeito foi encaminhado à cadeia pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
