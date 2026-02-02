Um cachorro da raça bulldog francês foi resgatado na noite deste domingo, 1º, no Jardim Líbano, em Franca, após ser encontrado em situação de maus-tratos.

Segundo informações apuradas, o animal apresentava diversos ferimentos pelo corpo, além de sinais visíveis de sarna, o que motivou o acionamento da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

O proprietário do cachorro chegou posteriormente e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), para prestar esclarecimentos. O animal foi apreendido pela Guarda Civil Municipal e encaminhado ao Canil Municipal, onde recebeu atendimento veterinário e permanece sob cuidados especializados.