03 de fevereiro de 2026
NA REGIÃO LESTE

GCM resgata cachorro com sinais de maus-tratos em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/WhatApp/GCN
Animal foi encontrado em situação de maus-tratos e com ferimentos
Um cachorro da raça bulldog francês foi resgatado na noite deste domingo, 1º, no Jardim Líbano, em Franca, após ser encontrado em situação de maus-tratos.

Segundo informações apuradas, o animal apresentava diversos ferimentos pelo corpo, além de sinais visíveis de sarna, o que motivou o acionamento da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

O proprietário do cachorro chegou posteriormente e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), para prestar esclarecimentos. O animal foi apreendido pela Guarda Civil Municipal e encaminhado ao Canil Municipal, onde recebeu atendimento veterinário e permanece sob cuidados especializados.

De acordo com o registro da ocorrência, o tutor deverá responder por crime de maus-tratos, conforme prevê a legislação. Após o registro da ocorrência, ele foi ouvido e liberado pelo delegado de plantão.

