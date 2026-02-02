Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela GCM (Guarda Civil Municipal) nesse domingo, 1º, após denúncia indicando sua presença no interior da antiga agência bancária do Santander, localizada no bairro Estação, em Franca.

De acordo com a GCM, a denúncia informava que o indivíduo estaria no prédio abandonado e que havia contra ele um mandado de prisão vigente. Diante das informações, a equipe se deslocou até o local e realizou a abordagem do suspeito.

Durante a ação, o homem tentou se identificar com um nome falso, o que levantou ainda mais suspeitas. Após averiguação, os agentes confirmaram que se tratava de um indivíduo com mandado de recaptura em vigor, expedido no dia 14 de janeiro pelo Departamento de Execuções Criminais – 5ª Região Administrativa Judiciária de Presidente Prudente.