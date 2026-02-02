Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela GCM (Guarda Civil Municipal) nesse domingo, 1º, após denúncia indicando sua presença no interior da antiga agência bancária do Santander, localizada no bairro Estação, em Franca.
De acordo com a GCM, a denúncia informava que o indivíduo estaria no prédio abandonado e que havia contra ele um mandado de prisão vigente. Diante das informações, a equipe se deslocou até o local e realizou a abordagem do suspeito.
Durante a ação, o homem tentou se identificar com um nome falso, o que levantou ainda mais suspeitas. Após averiguação, os agentes confirmaram que se tratava de um indivíduo com mandado de recaptura em vigor, expedido no dia 14 de janeiro pelo Departamento de Execuções Criminais – 5ª Região Administrativa Judiciária de Presidente Prudente.
Segundo o levantamento, o mandado refere-se a uma pena remanescente de aproximadamente 17 anos de prisão em regime fechado, pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. O homem possui diversas passagens anteriores pelo mesmo crime e é natural de São José da Bela Vista.
Após a abordagem, o suspeito foi conduzido até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde sua identidade foi oficialmente confirmada. Durante a apresentação da ocorrência, o homem apresentou comportamento alterado, chegando a proferir ameaças contra os agentes.
Diante dos fatos, ele foi reconduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
Em nota, a Guarda Civil Municipal destacou a importância da colaboração da população, ressaltando que denúncias anônimas são fundamentais para auxiliar no trabalho das forças de segurança e contribuir diretamente para a segurança pública da cidade.
