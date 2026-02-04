Cerca de 16,2 mil alunos da rede municipal de ensino de Franca já têm data marcada para o retorno às salas de aula: 5 de fevereiro, esta quinta-feira. O início do ano letivo de 2026 abrange 49 unidades escolares do município, conforme o cronograma oficial da Secretaria de Educação.
O planejamento para este ano define que o primeiro semestre letivo se estenderá até o dia 8 de julho. Após o recesso de inverno, as atividades serão retomadas em 27 de julho, com encerramento previsto para 23 de dezembro.
É importante que pais e responsáveis fiquem atentos a duas datas específicas em que não haverá aula devido ao trabalho interno das equipes:
- 2 de março: Planejamento Escolar.
- 7 de agosto: Replanejamento Escolar.
Preparação e formação
Antes de abrirem as portas para os estudantes, a Secretaria de Educação promoveu uma semana intensiva de formação para os profissionais de apoio. Desde o dia 28 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, cerca de 400 servidores - entre inspetores de alunos e serventes merendeiros das redes municipal e estadual - participaram de encontros no auditório da secretaria.
O foco da capacitação é o fortalecimento da segurança e convivência escolar, com treinamentos voltados para a mediação de conflitos, escuta ativa e acolhimento dos estudantes.
De acordo com Márcia Gatti, secretária de Educação, esses momentos são cruciais. “São fundamentais para a formação continuada dos profissionais que atuam, juntamente com a equipe pedagógica, no atendimento aos estudantes”, afirmou.
