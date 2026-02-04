04 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EDUCAÇÃO

Franca: 16 mil alunos da rede municipal voltam às aulas nesta 5ª

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Governo de SP
Alunas em sala de aula se reencontrando
Alunas em sala de aula se reencontrando

Cerca de 16,2 mil alunos da rede municipal de ensino de Franca já têm data marcada para o retorno às salas de aula: 5 de fevereiro, esta quinta-feira. O início do ano letivo de 2026 abrange 49 unidades escolares do município, conforme o cronograma oficial da Secretaria de Educação.

O planejamento para este ano define que o primeiro semestre letivo se estenderá até o dia 8 de julho. Após o recesso de inverno, as atividades serão retomadas em 27 de julho, com encerramento previsto para 23 de dezembro.

É importante que pais e responsáveis fiquem atentos a duas datas específicas em que não haverá aula devido ao trabalho interno das equipes:

  • 2 de março: Planejamento Escolar.
  • 7 de agosto: Replanejamento Escolar.

Preparação e formação

Antes de abrirem as portas para os estudantes, a Secretaria de Educação promoveu uma semana intensiva de formação para os profissionais de apoio. Desde o dia 28 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, cerca de 400 servidores - entre inspetores de alunos e serventes merendeiros das redes municipal e estadual - participaram de encontros no auditório da secretaria.

O foco da capacitação é o fortalecimento da segurança e convivência escolar, com treinamentos voltados para a mediação de conflitos, escuta ativa e acolhimento dos estudantes.

De acordo com Márcia Gatti, secretária de Educação, esses momentos são cruciais. “São fundamentais para a formação continuada dos profissionais que atuam, juntamente com a equipe pedagógica, no atendimento aos estudantes”, afirmou.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários