Cerca de 16,2 mil alunos da rede municipal de ensino de Franca já têm data marcada para o retorno às salas de aula: 5 de fevereiro, esta quinta-feira. O início do ano letivo de 2026 abrange 49 unidades escolares do município, conforme o cronograma oficial da Secretaria de Educação.

O planejamento para este ano define que o primeiro semestre letivo se estenderá até o dia 8 de julho. Após o recesso de inverno, as atividades serão retomadas em 27 de julho, com encerramento previsto para 23 de dezembro.

É importante que pais e responsáveis fiquem atentos a duas datas específicas em que não haverá aula devido ao trabalho interno das equipes:

2 de março: Planejamento Escolar.

7 de agosto: Replanejamento Escolar.

Preparação e formação