A rede estadual de ensino de Franca e região inicia o ano letivo de 2026 recebendo cerca de 42 mil alunos matriculados. O retorno às aulas é marcado por mudanças estruturais organizadas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com destaque para a expansão do ensino profissionalizante e a implementação do modelo cívico-militar na cidade.
A grande novidade local é o início das atividades de duas escolas dentro do programa Escola Cívico-Militar (ECM). Ao todo, 810 estudantes francanos farão parte deste novo sistema de administração escolar.
As unidades contempladas são EE "Professor Antônio Fachada", com 430 alunos - a primeira selecionada na cidade -, e EE "Sudário Ferreira", com 380 alunos. A escola foi integrada ao grupo das 100 unidades estaduais em agosto de 2025, ocupando uma vaga remanescente da cidade de Cajati (SP).
Nestas unidades, a gestão pedagógica segue o Currículo Paulista, mas contará com o apoio de monitores militares focados na segurança, disciplina e promoção de valores cívicos.
Ensino técnico e bolsas
O Governo do Estado também ampliou o Ensino Médio Técnico. Agora, são 11 opções de cursos integrados à grade, incluindo novidades como Eletrônica e Meio Ambiente.
Além da qualificação, os estudantes matriculados na 2ª e 3ª série do ensino técnico podem participar do Programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). A Secretaria de Educação projeta abrir 30 mil oportunidades de estágio até o segundo semestre, com bolsas mensais que podem chegar a R$ 851,46.
Segundo o secretário da Educação, Renato Feder, o ano de 2026 também terá foco na recomposição de aprendizagem (do 1º ao 9º ano) e na continuidade de programas como o Provão Paulista, Prontos pro Mundo e Alfabetiza Juntos SP. "Planejamos ajustes e novidades que devem impactar positivamente no aprendizado e no avanço dos índices educacionais", afirmou.
