A rede estadual de ensino de Franca e região inicia o ano letivo de 2026 recebendo cerca de 42 mil alunos matriculados. O retorno às aulas é marcado por mudanças estruturais organizadas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com destaque para a expansão do ensino profissionalizante e a implementação do modelo cívico-militar na cidade.

A grande novidade local é o início das atividades de duas escolas dentro do programa Escola Cívico-Militar (ECM). Ao todo, 810 estudantes francanos farão parte deste novo sistema de administração escolar.

As unidades contempladas são EE "Professor Antônio Fachada", com 430 alunos - a primeira selecionada na cidade -, e EE "Sudário Ferreira", com 380 alunos. A escola foi integrada ao grupo das 100 unidades estaduais em agosto de 2025, ocupando uma vaga remanescente da cidade de Cajati (SP).