O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca abre, na próxima quarta-feira, 4 de fevereiro, as inscrições para 86 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As oportunidades visam capacitar a população para o mercado de trabalho e geração de renda nas áreas de jardinagem, gastronomia e organização de ambientes.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, a partir das 10 horas, através do site da Prefeitura. É necessário ter no mínimo 18 anos para participar.

Confira os cursos disponíveis:

Área Verde (Jardim Zoobotânico)