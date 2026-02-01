02 de fevereiro de 2026
OPORTUNIDADE

Aprenda uma nova profissão: Fussol tem cursos de graça em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Curso de jardinagem oferecido pelo Fussol
Curso de jardinagem oferecido pelo Fussol

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca abre, na próxima quarta-feira, 4 de fevereiro, as inscrições para 86 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As oportunidades visam capacitar a população para o mercado de trabalho e geração de renda nas áreas de jardinagem, gastronomia e organização de ambientes.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, a partir das 10 horas, através do site da Prefeitura. É necessário ter no mínimo 18 anos para participar.

Confira os cursos disponíveis:

Área Verde (Jardim Zoobotânico)

As aulas práticas acontecerão no Zoobotânico (City Petrópolis).

  • Cultivo de Orquídeas (25 vagas): Aulas às terças-feiras (manhã), de 03/03 a 30/06.
  • Jardinagem (25 vagas): Aulas às quintas-feiras (manhã), de 05/03 a 02/07.

Organização e Gastronomia

Realizados em parceria com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

  • Personal Organizer (18 vagas): Aprenda a organizar ambientes profissionalmente. Local: Vila Chico Júlio (Rua Antônio Bernardes Pinto, 3570). Horário: Terças, quartas e quintas (noite), de 03/03 a 25/03.
  • Confeitaria (18 vagas): Técnicas de produção de doces. Local: Vila Santa Terezinha (Rua Joaquim Lebreton, 609). Horário: Terças, quartas e quintas (noite), de 03/03 a 26/03.

Como se inscrever 

O link para inscrição estará ativo no dia 4 de fevereiro, às 10h. Basta clicar aqui. 

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Fussol pelo telefone (16) 3711-9311.

