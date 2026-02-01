O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca abre, na próxima quarta-feira, 4 de fevereiro, as inscrições para 86 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As oportunidades visam capacitar a população para o mercado de trabalho e geração de renda nas áreas de jardinagem, gastronomia e organização de ambientes.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, a partir das 10 horas, através do site da Prefeitura. É necessário ter no mínimo 18 anos para participar.
Confira os cursos disponíveis:
Área Verde (Jardim Zoobotânico)
As aulas práticas acontecerão no Zoobotânico (City Petrópolis).
- Cultivo de Orquídeas (25 vagas): Aulas às terças-feiras (manhã), de 03/03 a 30/06.
- Jardinagem (25 vagas): Aulas às quintas-feiras (manhã), de 05/03 a 02/07.
Organização e Gastronomia
Realizados em parceria com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
- Personal Organizer (18 vagas): Aprenda a organizar ambientes profissionalmente. Local: Vila Chico Júlio (Rua Antônio Bernardes Pinto, 3570). Horário: Terças, quartas e quintas (noite), de 03/03 a 25/03.
- Confeitaria (18 vagas): Técnicas de produção de doces. Local: Vila Santa Terezinha (Rua Joaquim Lebreton, 609). Horário: Terças, quartas e quintas (noite), de 03/03 a 26/03.
Como se inscrever
O link para inscrição estará ativo no dia 4 de fevereiro, às 10h. Basta clicar aqui.
Mais informações podem ser obtidas diretamente no Fussol pelo telefone (16) 3711-9311.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.