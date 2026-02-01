Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, 1º, por porte ilegal de arma de fogo em Franca. A prisão aconteceu na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim Brasilândia, região leste, durante patrulhamento da Polícia Militar.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais realizavam ronda pela região por volta das 0h40, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita nas proximidades da loja de conveniência de um posto de combustíveis. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram se esconder atrás de uma caçamba, o que motivou a abordagem.
Durante a revista, um dos abordados informou espontaneamente que estava armado. Com ele, os policiais localizaram um revólver calibre .38, municiado com seis cartuchos intactos. O outro indivíduo que o acompanhava foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado.
O suspeito confessou à polícia que adquiriu a arma pelo valor de R$ 5 mil após ser demitido da empresa onde trabalhava e que pretendia revendê-la. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ambos são naturais do estado do Ceará e residem em Franca há cerca de dois anos.
Já na delegacia, foi constatado que o revólver estava com a numeração suprimida, o que agravou a situação criminal. Diante dos fatos, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.
Por se tratar de crime inafiançável na fase policial, o homem foi encaminhado à cadeia pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidas para investigação.
