Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, 1º, por porte ilegal de arma de fogo em Franca. A prisão aconteceu na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim Brasilândia, região leste, durante patrulhamento da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais realizavam ronda pela região por volta das 0h40, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita nas proximidades da loja de conveniência de um posto de combustíveis. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram se esconder atrás de uma caçamba, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, um dos abordados informou espontaneamente que estava armado. Com ele, os policiais localizaram um revólver calibre .38, municiado com seis cartuchos intactos. O outro indivíduo que o acompanhava foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado.