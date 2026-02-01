02 de fevereiro de 2026
EM FLAGRANTE

Homem é preso em flagrante por disparos de arma de fogo

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Hevertom Talles/GCN
Delegado de plantão determinou prisão em flagrante
Delegado de plantão determinou prisão em flagrante

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domimgo, 1º, em Miguelópolis por disparo de arma de fogo e porte ilegal de armas, incluindo um armamento de uso restrito com numeração suprimida. A ocorrência foi registrada no Jardim Paulista e atendida pela Polícia Militar, com apresentação no Plantão da Polícia Civil de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento por volta das 2h quando ouviram disparos de arma de fogo. Durante as buscas, a equipe passou a acompanhar um veículo suspeito até a frente de uma residência na rua Antônio Bento Peixoto.

No local, um adolescente, de 16 anos, desembarcou do carro e entrou rapidamente no imóvel. Já no veículo, o homem foi abordado e, durante a revista, os policiais encontraram um carregador contendo três munições.

Após a abordagem, o pai do suspeito saiu da residência e, a pedido dos policiais, chamou o adolescente, que confessou ter escondido duas armas dentro da casa a pedido do homem maior de idade. As armas foram localizadas sobre o guarda-roupas do quarto do suspeito: uma pistola calibre 9mm e uma pistola calibre .45 com numeração suprimida, ambas da marca Taurus.

Na delegacia, o homem admitiu informalmente que portava as duas armas e que solicitou ao adolescente que as escondesse. Segundo a Polícia Civil, não há parentesco entre os dois - eles teriam se encontrado em uma festa na mesma noite.

A mãe do adolescente compareceu ao plantão policial e assinou o Termo de Compromisso e Responsabilidade previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O menor responderá por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Diante dos fatos e dos depoimentos colhidos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do adulto, que foi encaminhado à cadeia pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça. As armas e munições foram apreendidas para investigação.

