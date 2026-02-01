Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domimgo, 1º, em Miguelópolis por disparo de arma de fogo e porte ilegal de armas, incluindo um armamento de uso restrito com numeração suprimida. A ocorrência foi registrada no Jardim Paulista e atendida pela Polícia Militar, com apresentação no Plantão da Polícia Civil de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento por volta das 2h quando ouviram disparos de arma de fogo. Durante as buscas, a equipe passou a acompanhar um veículo suspeito até a frente de uma residência na rua Antônio Bento Peixoto.

No local, um adolescente, de 16 anos, desembarcou do carro e entrou rapidamente no imóvel. Já no veículo, o homem foi abordado e, durante a revista, os policiais encontraram um carregador contendo três munições.