Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domimgo, 1º, em Miguelópolis por disparo de arma de fogo e porte ilegal de armas, incluindo um armamento de uso restrito com numeração suprimida. A ocorrência foi registrada no Jardim Paulista e atendida pela Polícia Militar, com apresentação no Plantão da Polícia Civil de Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento por volta das 2h quando ouviram disparos de arma de fogo. Durante as buscas, a equipe passou a acompanhar um veículo suspeito até a frente de uma residência na rua Antônio Bento Peixoto.
No local, um adolescente, de 16 anos, desembarcou do carro e entrou rapidamente no imóvel. Já no veículo, o homem foi abordado e, durante a revista, os policiais encontraram um carregador contendo três munições.
Após a abordagem, o pai do suspeito saiu da residência e, a pedido dos policiais, chamou o adolescente, que confessou ter escondido duas armas dentro da casa a pedido do homem maior de idade. As armas foram localizadas sobre o guarda-roupas do quarto do suspeito: uma pistola calibre 9mm e uma pistola calibre .45 com numeração suprimida, ambas da marca Taurus.
Na delegacia, o homem admitiu informalmente que portava as duas armas e que solicitou ao adolescente que as escondesse. Segundo a Polícia Civil, não há parentesco entre os dois - eles teriam se encontrado em uma festa na mesma noite.
A mãe do adolescente compareceu ao plantão policial e assinou o Termo de Compromisso e Responsabilidade previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O menor responderá por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Diante dos fatos e dos depoimentos colhidos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do adulto, que foi encaminhado à cadeia pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça. As armas e munições foram apreendidas para investigação.
