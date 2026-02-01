Veja o obituário deste domingo, 1º, em Franca:

Nome: Saulo Salvador Barbosa

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Memorial Nova Franca - sala 1 VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Itaú de Minas

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: João Eugênio da Silva Filho

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Memorial Nova Franca - sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h