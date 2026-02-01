Veja o obituário deste domingo, 1º, em Franca:
Nome: Saulo Salvador Barbosa
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Memorial Nova Franca - sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Itaú de Minas
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: João Eugênio da Silva Filho
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Memorial Nova Franca - sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Maria Imaculada Domingos da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Memorial Nova Franca - sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Aparecida Lucia Bortoloti
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente - sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
