Você lembra daquela cena chocante no BBB 26 (Big Brother Brasil 26)? Aquele momento na despensa onde Pedro, o participante que todos achavam “simpático”, tentou beijar Jordana à força, segurando-a pela nuca sem o menor sinal de consentimento. Um reality show que deveria ser diversão virou palco para uma denúncia de importunação sexual que chocou o país. Mas, e se eu te dissesse que isso não é só entretenimento? Que histórias parecidas acontecem todos os dias nos escritórios, fábricas e lojas do Brasil, e que as consequências vão muito além de uma desistência no programa? Vamos conversar sobre assédio no trabalho... Esse fantasma invisível que pode custar empregos, saúde mental e até fortunas em indenizações. Porque, acredite, o que vimos na TV é só a ponta do iceberg de um problema que afeta milhões de trabalhadores brasileiros.

Imagine só: você acorda todos os dias, vai para o trabalho pensando em cumprir suas metas, e de repente, lá está ele (ou ela): o chefe que faz comentários inapropriados, o colega que invade seu espaço pessoal, o superior hierárquico que usa o poder para intimidar.

Parece exagero? Não é.