A situação da Francana no Campeonato Paulista da Série A3 tornou-se dramática na noite deste sábado, 31. Jogando fora de casa, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, a equipe comandada pelo técnico Viola foi derrotada pelo XV de Jaú por 2 a 1, acumulando seu terceiro revés em três rodadas.

A partida começou com uma grande chance desperdiçada pela Veterana. Logo aos 4 minutos, o atacante Jhonata aplicou um drible da vaca no marcador e ficou cara a cara com o gol, mas chutou por cima.

Apesar desse lance, a primeira etapa foi "morna", com poucas criações. O XV de Jaú assustou apenas aos 45 minutos, com um chute de Mariano de longa distância. O goleiro da Francana, Wesley Richard, fez grande defesa com a ponta dos dedos, chegando a sentir dores nas costelas após a queda.