CRISE

Francana perde para o XV de Jaú e segue na lanterna da A3

Por Pedro Dartibale | da Redação
Sampi/Franca
Reprodução/YT Paulistão
Roda de conversa da Francana antes do início do jogo
Roda de conversa da Francana antes do início do jogo

A situação da Francana no Campeonato Paulista da Série A3 tornou-se dramática na noite deste sábado, 31. Jogando fora de casa, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, a equipe comandada pelo técnico Viola foi derrotada pelo XV de Jaú por 2 a 1, acumulando seu terceiro revés em três rodadas.

A partida começou com uma grande chance desperdiçada pela Veterana. Logo aos 4 minutos, o atacante Jhonata aplicou um drible da vaca no marcador e ficou cara a cara com o gol, mas chutou por cima.

Apesar desse lance, a primeira etapa foi "morna", com poucas criações. O XV de Jaú assustou apenas aos 45 minutos, com um chute de Mariano de longa distância. O goleiro da Francana, Wesley Richard, fez grande defesa com a ponta dos dedos, chegando a sentir dores nas costelas após a queda.

A defesa da Francana não resistiu na etapa final. Logo aos 5 minutos, Quinteiro (do XV de Jaú) aproveitou cruzamento no segundo pau e finalizou de primeira, abrindo o placar: 1 a 0.

Aos 25 minutos, uma falha do zagueiro da Francana permitiu que Arley ampliasse para o time da casa, fazendo 2 a 0. O Galo da Comarca ainda mandou uma bola no travessão com Vicente, aos 34 minutos.

A Francana pressionou no fim para diminuir o prejuízo, aos 45 minutos do segundo tempo Bruno Henrique diminuiu para a feiticeira, mas não foi o bastante para evitar a derrota. Placar final, Francana 1 x 2  XV de Jaú.

Com o resultado, a Francana é a lanterna isolada da competição. São três jogos, três derrotas, apenas um gol marcado e cinco sofridos (saldo de -4). Já o XV de Jaú engatou sua segunda vitória seguida, ficando em 4º.

A Veterana volta a campo na próxima quarta-feira, 4 de fevereiro, em busca da reabilitação. O jogo será em casa, no estádio Lanchão, às 19h30, contra o Desportivo Brasil.

  • Edmilson Sanches 1 dia atras
    A Francana já era.Morreu faz muito tempo.