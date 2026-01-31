A situação da Francana no Campeonato Paulista da Série A3 tornou-se dramática na noite deste sábado, 31. Jogando fora de casa, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, a equipe comandada pelo técnico Viola foi derrotada pelo XV de Jaú por 2 a 1, acumulando seu terceiro revés em três rodadas.
A partida começou com uma grande chance desperdiçada pela Veterana. Logo aos 4 minutos, o atacante Jhonata aplicou um drible da vaca no marcador e ficou cara a cara com o gol, mas chutou por cima.
Apesar desse lance, a primeira etapa foi "morna", com poucas criações. O XV de Jaú assustou apenas aos 45 minutos, com um chute de Mariano de longa distância. O goleiro da Francana, Wesley Richard, fez grande defesa com a ponta dos dedos, chegando a sentir dores nas costelas após a queda.
A defesa da Francana não resistiu na etapa final. Logo aos 5 minutos, Quinteiro (do XV de Jaú) aproveitou cruzamento no segundo pau e finalizou de primeira, abrindo o placar: 1 a 0.
Aos 25 minutos, uma falha do zagueiro da Francana permitiu que Arley ampliasse para o time da casa, fazendo 2 a 0. O Galo da Comarca ainda mandou uma bola no travessão com Vicente, aos 34 minutos.
A Francana pressionou no fim para diminuir o prejuízo, aos 45 minutos do segundo tempo Bruno Henrique diminuiu para a feiticeira, mas não foi o bastante para evitar a derrota. Placar final, Francana 1 x 2 XV de Jaú.
Com o resultado, a Francana é a lanterna isolada da competição. São três jogos, três derrotas, apenas um gol marcado e cinco sofridos (saldo de -4). Já o XV de Jaú engatou sua segunda vitória seguida, ficando em 4º.
A Veterana volta a campo na próxima quarta-feira, 4 de fevereiro, em busca da reabilitação. O jogo será em casa, no estádio Lanchão, às 19h30, contra o Desportivo Brasil.
Edmilson Sanches 1 dia atrasA Francana já era.Morreu faz muito tempo.