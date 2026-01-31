A forte chuva registrada na madrugada deste sábado, 31, em Rifaina causou transtornos em diferentes pontos do município, incluindo queda de árvore sobre rodovia, desprendimento de pedra em trecho de serra e aumento do nível de um córrego.
Na madrugada deste sábado, 31, a intensidade da chuva provocou a queda de uma árvore de grande porte nas proximidades da ponte que liga os estados de São Paulo e Minas Gerais, já no lado mineiro. A ocorrência interditou totalmente a passagem de veículos no local.
Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Defesa Civil de Rifaina foram acionadas e realizaram a desobstrução da rodovia. Segundo a GCM, o tráfego ficou interrompido por cerca de 40 minutos, tempo necessário para a retirada dos troncos e galhos da pista.
Outro ponto de atenção foi a rodovia Cândido Portinari, na Serra de Rifaina, onde uma pedra de grande porte se desprendeu e caiu no trecho de curva. Apesar do risco, não houve acidentes e a pedra foi removida, liberando a via.
Já na região sentido Bom Jesus, o nível do córrego que passa por um trecho próximo a um mata-burro subiu consideravelmente. Diante da força da água, alguns motoristas optaram por não atravessar o local. O trecho afetado fica em uma estrada vicinal que liga Rifaina ao distrito de Estreito e também ao município de Pedregulho.
Não houve registro de feridos. As autoridades seguem monitorando as áreas mais críticas e orientam motoristas a redobrar a atenção, especialmente em trechos de serra e vias vicinais.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.