A forte chuva registrada na madrugada deste sábado, 31, em Rifaina causou transtornos em diferentes pontos do município, incluindo queda de árvore sobre rodovia, desprendimento de pedra em trecho de serra e aumento do nível de um córrego.

Na madrugada deste sábado, 31, a intensidade da chuva provocou a queda de uma árvore de grande porte nas proximidades da ponte que liga os estados de São Paulo e Minas Gerais, já no lado mineiro. A ocorrência interditou totalmente a passagem de veículos no local.

Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Defesa Civil de Rifaina foram acionadas e realizaram a desobstrução da rodovia. Segundo a GCM, o tráfego ficou interrompido por cerca de 40 minutos, tempo necessário para a retirada dos troncos e galhos da pista.