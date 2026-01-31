Essa mãe rezava muito. Devotadamente, sem grandes entusiasmos emocionais e um firme conhecimento do próprio lugar, que sabia ser praticamente nenhum. “Melhor não ser nada, para poder ser tudo”, um mantra que ouvira nalgum lugar. A vida embola e mancha, é esse ringue, essa selva, todos os dias até o fim dos dias. Até ouvira dizer que se poderia existir de outra maneira, mas, ainda não experimentara. Bebia escondida, durante os afazeres, aos golinhos, para sorrir, bebia para esquecer. Para doer menos. Para abrir o choro, soltar demônios. Mas, agora, não era hora para existencialismos, nem devaneios. Precisava saber da filha.

Planejou então uma tocaia, a boca na botija, seguindo silenciosamente todos os passos da menina até finalmente descobrir o que de extraordinário se passava ali. Estava bem detrás das cortinas do quarto de Lavínia quando, de repente, olhos arregalados e paralisada, presenciou o seu movimento corporal para dentro feito uma cobra que se engolia a si mesma, sumindo e deixando, no chão do quarto uma pequena, quase invisível pelota de peles e algum cabelo que, de perto, parecia matéria morta.

Tal foi o seu horror por aquela visão, de repente interpelada pelo corpo, que essa mãe desmontou, peça por peça, quebra-cabeças sobre a poltrona do quarto da filha: primeira vez que se desfazia assim e, então, se descobria desmontável e, mesmo aos pedaços, pensante, o pensamento irrompendo, como se tudo ali pensasse, sem marcar hora para acontecer, mas, parecia inoculada pelo vírus do silêncio, como se vivendo uma pandemia de um único dia.