Filme brasileiro dirigido pelo cineasta pernambucano Gabriel Mascaro, ‘O Último Azul’, premiado há exato um ano com o Urso de Prata no Festival de Berlim, é, em primeira instância, sobre envelhecimento num país chamado Brasil, cujas práticas autoritárias e bizarras criam política de exílio forçado em relação a idosos. A justificativa do governo é permitir que os jovens possam produzir mais e melhor se não estiverem ocupados com os mais velhos. Assim, pessoas que chegam aos 75 anos são automaticamente transferidas para colônias onde, segundo a massiva propaganda e a opressiva legislação, ‘podem viver bem o que lhes resta de tempo’.

É nesse contexto que emerge Teresa (Denise Weinberg), moradora de pequena cidade da Amazônia onde é funcionária de um frigorífico que abate jacarés. Os filhotes já sem couro e pendurados em ganchos compõem uma das cenas iniciais desconcertantes deste filme que soma muitas outras imagens perturbadoras. Um dia, ao terminar o expediente onde cumpriu mais uma jornada diária, a mulher recebe o aviso burocrático para encerrar sua vida de operária, deixar casa, filha e neto, se mudar para a ‘colônia’.

Contrariando a aceitação bovina da maioria, que acredita ser um ‘prêmio’ a estadia no depósito de idosos, transportados em ‘cata-velhos’ que mais parecem antigas carrocinhas de prender cães vadios, Teresa se opõe à ideia de deslocamento para o espaço afastado do núcleo urbano e sobre o qual não há descrição, pois ninguém voltou para descrever a existência por lá. Diante da iminência de ser compulsoriamente enviada para longe, ela opõe ao medo um sonho que cultiva há tempos, o de fazer viagem de avião. Agarrada à vontade de ver o mundo lá de cima, burla de várias formas a vigilância de agentes do governo que tentam levá-la para o lugar estranho. A duras penas embarca pelos rios e afluentes da região onde sempre viveu, sem imaginar que essa jornada mudará o rumo de sua vida porque suas viagens serão várias, considerando-se o mapa geográfico e o emocional.