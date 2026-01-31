Uma colisão grave foi registrada na manhã deste sábado, 31, na avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, no Parque Castelo, região centro-sul de Franca.

O motorista de um Palio Weekend perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste. Além do condutor, outras três pessoas estavam no veículo no momento do acidente.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, duas jovens ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Franca. Apesar dos ferimentos, elas não correm risco de morte.

