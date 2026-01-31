Uma colisão grave foi registrada na manhã deste sábado, 31, na avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, no Parque Castelo, região centro-sul de Franca.
O motorista de um Palio Weekend perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste. Além do condutor, outras três pessoas estavam no veículo no momento do acidente.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, duas jovens ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Franca. Apesar dos ferimentos, elas não correm risco de morte.
Além das vítimas encaminhadas ao hospital, o motorista e outro homem que estavam no carro permaneceram no local inicialmente, mas deixaram a cena do acidente antes da chegada das autoridades.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.