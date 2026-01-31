02 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

SOCORRO DEMOROU 1H

Atropelamento na Santa Terezinha fere garupa de moto e pedestre

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Whatsapp/GCN
Vítima aguardando atendimento ainda no chão, após acidente na Vila Santa Terezinha
Vítima aguardando atendimento ainda no chão, após acidente na Vila Santa Terezinha

Uma passageira de moto por aplicativo e uma pedestre enfrentaram momentos de agonia na noite dessa sexta-feira, 30, após um atropelamento seguido de uma espera de 1h30 pelo socorro do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O acidente ocorreu por volta das 18h15, na avenida Ricarte Soares Silva, no bairro Santa Terezinha, em Franca, sob chuva, quando uma mulher atravessou a via de forma inesperada e foi atingida pelo motociclista.

O condutor da moto trafegava pela faixa da esquerda em velocidade moderada devido à pista molhada. Segundo relatos, a pedestre teria corrido para atravessar a avenida olhando para o sentido contrário da via, impossibilitando a frenagem a tempo, apesar das tentativas de desvio e do uso da buzina.

A passageira da moto, que retornava do trabalho no momento da colisão, permaneceu caída no asfalto sob chuva enquanto aguardava a ambulância. A justificativa para a demora no atendimento, segundo informações à vítima, seria o alto volume de ocorrências urgentes no mesmo horário.

A passageira já recebeu alta hospitalar e passa bem. Já a pedestre atingida pela motocicleta permanece internada na Santa Casa de Franca, para observação, mas estável.

