Uma passageira de moto por aplicativo e uma pedestre enfrentaram momentos de agonia na noite dessa sexta-feira, 30, após um atropelamento seguido de uma espera de 1h30 pelo socorro do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O acidente ocorreu por volta das 18h15, na avenida Ricarte Soares Silva, no bairro Santa Terezinha, em Franca, sob chuva, quando uma mulher atravessou a via de forma inesperada e foi atingida pelo motociclista.

O condutor da moto trafegava pela faixa da esquerda em velocidade moderada devido à pista molhada. Segundo relatos, a pedestre teria corrido para atravessar a avenida olhando para o sentido contrário da via, impossibilitando a frenagem a tempo, apesar das tentativas de desvio e do uso da buzina.

A passageira da moto, que retornava do trabalho no momento da colisão, permaneceu caída no asfalto sob chuva enquanto aguardava a ambulância. A justificativa para a demora no atendimento, segundo informações à vítima, seria o alto volume de ocorrências urgentes no mesmo horário.